Sport in tv oggi (domenica 19 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 19 settembre 2021,saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei WTA di Portorose e Lussemburgo, il ciclismo con i Mondiali, il calcio con la Serie A, il volley con gli Europei, i motori con la MotoGP, il motocross e la Superbike.

SPORT IN TV DOMENICA 19 SETTEMBRE: ORARI E PROGRAMMA

08.40 Moto3, GP San Marino: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

09.00 Superbike, GP Catalogna: warm up – Nessuna copertura tv

09.10 Moto2, GP San Marino: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

09:30 MX2, GP Sardegna: prove libere – mxgp-tv.com

09.40 MotoGP, GP San Marino: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

10.30 Canoa velocità, Mondiali: ultima giornata – dalle 11.00 RaiSport+HD, Rai Play

10:30 MXGP, GP Sardegna: prove libere – mxgp-tv.com

11.00 Moto3, GP San Marino: gara – TV8, tv8.it, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

11.10 Superbike, GP Catalogna: Superpole Race – Sky Sport Action, SkyGo e Now, differita 16.25 TV8, tv8.it

11.15 Ciclismo, Trofeo Matteotti – sintesi in differita 21.20 Rai Sport + HD, Rai Play

12:00 MX2, GP Sardegna: Gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2, Eurosport Player

12.20 Moto2, GP San Marino: gara – TV8, tv8.it, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Empoli-Sampdoria – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now, DAZN

13:00 MXGP, GP Sardegna: Gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2, Eurosport Player, RaiSport+HD, RaiPlay

14.00 MotoGP, GP San Marino: gara – TV8, tv8.it, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

14.40 Ciclismo, Mondiali: cronometro maschile – Rai 2, Rai Play, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

15.00 Baseball, Europei: Italia-Spagna – Sky Sport 256, SkyGo e Now

15.00 Tennis, WTA 250 Lussemburgo – 15.00-17.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

15:00 MX2, GP Sardegna: Gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2, Eurosport Player

15:00 Rugby femminile, Qualificazioni Coppa del Mondo: Italia-Irlanda – RaiSport+HD, RaiPlay

15.00 Calcio, Serie A: Venezia-Spezia – DAZN

15.15 Superbike, GP Catalogna: Gara 2 – Sky Sport Action, SkyGo e Now, differita 16.45 TV8, tv8.it

15.30 MotoE, GP San Marino: Gara 2 – TV8, tv8.it, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

16:00 MXGP, GP Sardegna: Gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2, Eurosport Player, RaiSportWeb3

17.00 Arrampicata Sportiva, Mondiali: boulder maschile – Rai Sport Web 2

17.00 Tennis, WTA 250 Portorose – SuperTennisTV, supertennis.tv (Finale: Riske-Paolini alle ore 17.00)

17.30 Volley, Europei: Serbia-Polonia- RaiSport+HD, Rai Play, DAZN

18:00 Rugby femminile, Qualificazioni Coppa del Mondo: Spagna-Scozia – www.rugbyworldcup.com/2021

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Roma – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Lazio-Cagliari – DAZN

19.00 Nuoto, ISL – differita 19.30 Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.30 Volley, Europei: Italia-Slovenia – Rai 3, Rai Play, DAZN

20.30 Baseball, Europei: Olanda-Israele – Sky Sport Action, SkyGo e Now

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Milan – DAZN

Foto: LaPresse