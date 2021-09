LIVE Moto2, GP Misano 2021 in DIRETTA: risultati warm-up e gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, non si scherza più e saranno in palio 25 pesantissimi punti nell’ottica della classifica iridata.

La giornata, come sempre, prenderà il via con il warm-up alle ore 9.10 ovvero l’ultima occasione per team e piloti per sistemare le moto in condizioni di gara. Quindi, il piatto forte della gara arriverà alle ore 12.20. Si annuncia grande battaglia sul circuito romagnolo, con il team Red Bull KTM Ajo che sfiderà, come sempre, tutto il resto del gruppo. In classifica generale Remy Gardner comanda con 251 punti e 39 lunghezze di vantaggio su Raul Fernandez che non ha la minima intenzione di mollare la presa nei confronti del suo compagno di scuderia. Al terzo posto rimane il nostro Raul Fernandez con 179 punti e la netta sensazione di essere davvero all’ultima spiaggia per i sogni di titolo. Sarà in grado di sfruttare la pista di casa per rilanciarsi?

La domenica del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, scatterà alle ore 9.10 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 12.20.

