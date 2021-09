Sonny Colbrelli ha vinto il Memorial Pantani 2021, corsa di un giorno intitolata alla memoria del compianto Pirata. Da affrontare un percorso di 196 km con partenza a Castrocaro Terme e arrivo a Cesenatico, con tanto di circuito finale pianeggiante da ripetere quattro volte dopo la tripla scalata del Montevecchio (4,3 km al 7% di pendenza media).

Il Campione d’Europa, secondo un paio di giorni fa alla Coppa Sabatini (sconfitto nello sprint a due da Michael Valgren), ha conquistato il suo primo successo con indosso la maglia blu-stellata, vestita domenica pomeriggio a Trento. Il bresciano si è imposto in una volata ristretta, timbrando la sua 33ma affermazione da professionista (la settima stagionale, spicca la classifica generale al Benelux Tour oltre al sigillo continentale).

L’alfiere della Bahrain-Victorious ha ribadito di essere in uno stato di forma davvero strepitoso e potrà essere grande protagonista nella prova in linea dei Mondiali, in programma tra otto giorni nelle Fiandre. Il 31enne ha regolato in volata Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) e lo spagnolo Alex Aramburu (Astana), mentre Matteo Trentin (UAE Emirates) si è piazzato in quarta posizione. Sesto Kristian Sbaragli (Nazionale Italiana).

LA CRONACA DEL MEMORIAL PANTANI

La fuga di giornata è andata via nelle prime battute di gara, nove uomini sono andati in avanscoperta: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Bais ed Hernaiz Santamaria (Eolo-Kometa Cycling Team), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Alessandro Iacchi e Joab Scheniter (Vini Zabù), Davide Dapporto (Nazionale Italiana), Nicolas Nesi (D’Amico Um Tools), Francesco Carollo (MG K Vis Vpm). Successivamente si sono staccati Iacchi e Nesi, ma sono riusciti a rientrare Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi) e Filippo Magli (Bardiani CSF Faizané). Carollo si stacca e davanti rimangono in otto, con un vantaggio massimo di quattro minuti.

Il drappello dei fuggitivi si sgretola col passare dei minuti e, quando mancano 40 km all’arrivo, restano al comando cinque uomini con 50 secondi di vantaggio: Mattia Bais, Davide Bais, Fabien Doubey, Antonio Angulo, Andrea Piccolo. Il gruppo tiene comunque in gran controllo la situazione e a 25 km dal traguardo si forma in testa un plotone di 26 uomini tra cui spiccano Sonny Colbrelli, Diego Ulissi, Matteo Trentin, Alessandro De Marchi ma anche il britannico Tao Geoghegan Hart e lo spagnolo Alex Aranburu.

A questo punto si abbatte la pioggia sulla corsa (da segnalare la foratura di De Marchi), ma non cambiano le carte in tavola e gli uomini in testa procedono compatti verso il finale. Zana tenta un attacco quando mancano 2000 metri al traguardo, ma la Bahrain-Victorious ricuce e si lancia così l’annunciata volata a ranghi ristretti. Sonny Colbrelli è in uno stato di forma eccezionale e trionfa da Campione d’Europa davanti ad Albanese, Aranburu e Trentin.

Foto: Valerio Pagni