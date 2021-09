Sonego-Rune, ATP Metz oggi: orario, tv, programma, streaming

Torna in campo Lorenzo Sonego all’ATP 250 Moselle Open sul cemento indoor di Metz (Francia). Dopo il brillante esordio contro l’ungherese Marton Fucsovics, il tennis torinese sarà di scena nei sedicesimi di finale in un match assolutamente da non sottovalutare contro il danese Holger Vitus Nodskov Rune.

Lo scandinavo, classe 2003 e nativo di Gentofte, ha superato lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con un nettissimo 6-0, 6-0 e si presenta all’appuntamento con la chiara intenzione di mettere in difficoltà il nostro portacolori. La partita si giocherà sul Campo 1 dell’impianto francese, e non inizierà prima delle ore 18.00. Dalle ore 12.00, infatti, prenderà il via il programma del torneo di doppio e, secondo il calendario, la partita con Lorenzo Sonego sarà l’ultima della giornata.

Chi la spunterà in questo incontro se la vedrà contro il vincitore della sfida tra lo svedese Mikael Ymer e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

IN TV – Il match tra Lorenzo Sonego e Holger Rune sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Tennis (205). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, invece, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta del match.

PROGRAMMA ATP METZ 2021

Mercoledì 22 settembre

Non prima delle ore 18.00 — Lorenzo Sonego vs Holger Vitus Nodskov Rune

Diretta tv su SkySport1 e SkySport Tennis

Diretta streaming su SkyGO e Now

