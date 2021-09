Sitting volley, Paralimpiadi Tokyo: Italia-Brasile 1-3, azzurre eliminate a testa alta nella fase a gironi

L’Italia del sitting volley dice addio al sogno di qualificarsi alle semifinali delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale femminile doveva assolutamente sconfiggere il Brasile per entrare in zona medaglie ma, purtroppo, l’impresa non è riuscita nella prima storica partecipazione ai Giochi. Le azzurre hanno conquistato il primo set contro le forti sudamericane, ma poi non sono più riuscite a tenere testa alle avversarie e così le verdeoro si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-17; 25-16; 25-21).

Onore al merito alle nostre portacolori, che all’esordio avevano travolto il Giappone e poi avevano provato a impensierire il Canada. L’avventura delle ragazze del CT Amauri Ribeiro si ferma alla fase a gironi (va però precisato che si disputerà la finalina per il quinto posto contro la Russia), ma è ormai acclarato che questo gruppo ha fatto passi da gigante e il movimento ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante a Parigi 2024.

A distinguersi nella partita odierna sono state Eva Ceccatelli (10 punti, 3 muri), Francesca Bosio e Giulia Aringhieri (9 punti a testa), da segnalare i 7 sigilli personali di Giulia Bellandi e Roberta Pedrelli. Tra le fila del Brasile le migliori sono stati Edwarda de Oliveira Dias (14) e Camila Leiria de Castro (13). L’Italia chiuse al terzo posto nella Pool A alle spalle di Canada e Brasile, ora attese dalle semifinali rispettivamente contro USA e Cina, capaci di prevalere nel gruppo B davanti a Russia e Rwanda.

