Sci di fondo, raduno per le squadre A e Milano Cortina 2026 a Livigno

La squadra ”A” e la squadra ”Milano Cortina 2026” di sci di fondo tornano a lavoro in vista della prossima stagione. Il direttore tecnico Alfred Stauder ha disposto per i due gruppi un raduno da mercoledì 22 a domenica 26 settembre al centro fondo di Livigno.

Gli atleti convocati per la squadra A sono i seguenti: Simone Da Prà, Davide Graz, Michael Hellweger, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura tra gli uomini e Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Greta Laurent e Lucia Scardoni tra le donne.

Per la squadra Milano Cortina 2026 gli atleti in questione sono invece: Riccardo Bernardi, Martin Coradazzi, Luca Del Fabbro, Michele Gasperi, Francesco Manzoni, Ivan Mariani, Simone Marcellini, Lorenzo Romano e Giovanni Ticcò per il settore maschile e Martina Bellini, Caterina Ganz, Emilie Jeantet, Valentina Maj, Nicole Monsorno e Cristina Pittin per il comparto femminile.

Al seguito del gruppo femminile saranno presenti i tecnici Renato Pasini e Valentina Puntel, coadiuvati dal coordinatore della preparazione atletica Enrico Perri. Il lavoro del gruppo maschile sarà invece supervisionato dai tecnici Fulvio Scola, Stefano Saracco e Tommaso Tamburro.

Gli atleti della squadra A sono reduci dal raduno al Passo dello Stelvio, tenutosi dal 5 al 10 settembre, mentre il gruppo Milano Cortina 2026 era impegnata sugli Skiroll a Lama Mocogno.

Ricordiamo che, in questa stagione, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani non si alleneranno con la Nazionale italiana. Entrambi i valdostani fanno parte del gruppo di lavoro diretto dal tedesco Markus Cramer e che comprende quattro fondisti russi di altissimo livello come Gleb Retivych, Sergej Ustjugov, Artem Maltsev ed Evgeniy Belov.

