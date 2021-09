Scacchi, Olimpiadi online 2021: la Russia supera gli Stati Uniti in una finale dal sapore classico

Sono arrivate alla conclusione le Olimpiadi di scacchi online, con la fase ad eliminazione diretta che ha visto le ultime 8 squadre rimaste a contendersi il titolo di Campione Olimpico. Dopo il discusso e controverso finale dello scorso anno, con il titolo congiunto assegnato a Russia ed India a seguito della vittoria russa sulla scacchiera e del ricorso vinto dall’India per i problemi di disconnessione sulla piattaforma chess.com, in questa edizione le Finals hanno avuto un andamento più lineare con la vittoria finale ancora della Russia.

Le Finals hanno avuto inizio il 13 settembre con i quarti di finale. Il primo confronto ha visto affrontarsi il Kazakistan e gli Stati Uniti: i kazaki hanno proseguito il loro splendido cammino vincendo il match di andata per 4-2, mentre il match di ritorno ha visto la vittoria degli Stati Uniti per 3.5-2.5, il che ha portato il match agli spareggi. A differenza di quanto previsto dal regolamento della scorsa edizione, lo spareggio consisteva in una terza sfida blitz sulle 6 scacchiere e non il tanto discusso spareggio Armageddon su scacchiera singola. Nello spareggio blitz, gli Stati Uniti hanno vinto per 4-2 passando alle semifinali. Nel secondo, invece, successo da pronostico, ma solo agli spareggi per l’India sull’Ucraina che si è imposta per 5-1 nelle sfide blitz. Più nette le vittorie negli ultimi due quarti con la Russia che ha avuto la meglio sull’Ungheria (3.5-2.5, 3.5-2.5) e la Cina sulla Polonia (4.5-1.5, 4-2).

Il 14 settembre è stato il giorno delle semifinali. La prima ha visto contrapporsi Russia e Cina in una sfida dal sapore di finale anticipata, mentre dall’altra parte del tabellone si sono affrontate India e Stati Uniti. La compagine russa ha superato quella cinese sia nel match di andata che in quella di ritorno rispettivamente per 3.5-2.5 e 4-2: decisive le doppie vittorie in quarta e quinta scacchiera di Alexandra Kosteniuk e Andrey Esipenko. Nel secondo match è arrivata la grande sorpresa: gli Stati Uniti sono stati infatti capaci di ribaltare il pronostico e l’intera sfida contro l’India agli spareggi. Dopo aver perso il match di andata nettamente (1-5), hanno impattato nel turno di ritorno per 4-2 e vinto agli spareggi blitz per 4.5-1.5 negando quindi il rematch della finale della scorsa edizione.

Nella giornata del 15 settembre è andata in scena la finale Russia-Stati Uniti, una sfida simbolo che in passato ha rappresentato qualcosa di più di una semplice rivalità, anche in campo scacchistico. Nel match di andata la Russia ha prevalso per 3.5-2.5 grazie alle vittorie di Vladislav Artemiev e Aleksandra Goryachkina, cui si sono aggiunte 3 patte. Lo stesso scenario si è ripetuto nella sfida di ritorno, in cui gli Stati Uniti erano obbligati a vincere per portare la finale agli spareggi blitz. È arrivata invece una seconda vittoria russa per 3.5-2.5, merito questa volta delle vittorie di Aleksandra Kosteniuk e Leya Garifullina e ancora di 3 patte.

La Russia conferma quindi il titolo olimpico di scacchi online, dominando una edizione in cui non ha perso una singola sfida, compiendo un cammino perfetto dai gironi fino alla finale. Da sottolineare anche la grande prestazione della squadra statunitense che, anche senza alcuni dei big, ha colto un insperato secondo posto. Doppia medaglia di bronzo per l’India, che ha steccato solo la semifinale, e per la Cina che, dopo aver fallito il primo posto nel girone, è finita nella parte di tabellone della Russia. Buona la prestazione complessiva dell’Italia, che dopo aver ottenuto l’accesso alla Top Division, ha mancato le Finals, confermandosi come una squadra giovane con buone prospettive di crescita, immediatamente alle spalle della top-10 mondiale.

di Andrea Marletta

Foto: Daina Varpina / Shutterstock.com