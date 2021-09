Nelle Olimpiadi di scacchi online in corso dal 20 agosto al 15 settembre, l’Italia passa il turno nella Division 2 e centra la qualificazione alla Top Division grazie ad un terzo posto molto sofferto nel girone. Per le sfide del round robin giocate su 6 scacchiere, che prevedono lo schieramento di 2 uomini, 2 donne e 2 Under 20 (un ragazzo ed una ragazza), gli azzurri hanno ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi ed un’unica sconfitta, con cui hanno colto 13 punti alle spalle di Lettonia e Moldavia (14 punti).

Nonostante un girone più alla portata rispetto allo scorso anno, la qualificazione è stata in dubbio fino all’ultimo turno. Gli azzurri sono partiti bene nella prima giornata con 2 vittore su Moldavia (4-2) e Galles (6-0), prima di incappare nell’inattesa sconfitta contro l’Uzbekistan per 2.5-3.5. Proprio la squadra asiatica, al netto del punteggio ELO medio più basso, è stata la squadra rivelazione del girone andando vicinissima alla qualificazione.

La seconda giornata ha visto l’Italia raccogliere un’importante vittoria contro la quotata, ma deludente Austria per 4.5-1.5, un pareggio 3-3 con la Malesia ed un’altra vittoria per 4.5-1.5 contro un’altra diretta concorrente per la qualificazione, ovvero la Svizzera. Da segnalare in questa giornata il 3/3 del GM Luca Moroni, quest’anno spostato nella categoria uomini, non essendo più U20.

Nella terza giornata partenza col brivido, infatti il pareggio per 3-3 contro l’Estonia ha complicato i piani dei nostri azzurri a causa delle contemporanee vittorie di Lettonia, Moldavia e Malesia. Pronto riscatto nel turno 8 con il 6-0 rifilato al fanalino di coda Iraq. Fondamentale per il passaggio del turno il pareggio ottenuto per 3-3 contro la Lettonia, che grazie anche alla mancata vittoria dell’Uzbekistan ci ha permesso di guadagnare il terzo posto. Passano il turno Lettonia, Moldavia e Italia, eliminate Estonia e Uzbekistan (12 punti), Malesia ed Austria (8 punti), Svizzera (7 punti), Galles (2 punti) ed Iraq (0 punti).

Negli altri gironi poche sorprese con l’elenco delle squadre qualificate, girone A: Indonesia, Filippine e Cina Shenzhen; girone C: Israele, Bielorussia e Svezia; girone D: Slovenia, Argentina e Brasile; girone E: Colombia, Cuba ed Ecuador.

Relativamente alle singole performance dei giocatori azzurri scesi in campo, da sottolineare oltre al già citato Luca Moroni il quale ha conquistato 6.5 punti su 9 partite (unico sempre presente), decisivo anche il contributo della componente femminile con Olga Zimina (4.5/5), Daniela Movileanu (4/4) ed Elena Sedina (3.5/4), molto bene anche l’U20 Edoardo Di Benedetto con 5.5 su 7.

Al termine della Division 2, sono stati sorteggiati i gironi della Top Division in programma dall’8 al 10 settembre, l’Italia è stata inserita nel gruppo B con la fortissima Russia e poi Israele, Argentina, Spagna, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Paraguay e Lettonia. Agli azzurri servirà un exploit per centrare i primi 2 posti nel girone che garantiscono l’accesso alla fase ad eliminazione diretta in programma dal 13 al 15 settembre.

di Andrea Marletta

Foto: Maxim Ermolenko / Shutterstock.com