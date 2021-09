Scacchi, Olimpiadi online 2021: ltalia eliminata in Top Division, ma Luca Moroni si regala lo scalpo di Ivanchuk

Come già accaduto l’anno scorso, si ferma alla Top Division il cammino dell’Italia alle Olimpiadi di scacchi online. Nel weekend dall’8 al 10 settembre, gli azzurri non sono riusciti a centrare la qualificazione alle Finals a 8 nonostante una discreta prestazione nel girone C.

Per le sfide del round robin giocate su 6 scacchiere, che prevedono lo schieramento di 2 uomini, 2 donne e 2 Under 20 (un ragazzo ed una ragazza), i nostri portacolori hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, chiudendo il girone al sesto posto con 8 punti. A passare il turno la favoritissima Russia, che ha chiuso a punteggio pieno (18 punti) e l’Ucraina (15 punti). Eliminate anche Germania (14 punti), Israele (10 punti), Spagna (9 punti), Argentina (7 punti), Lettonia (4 punti), Repubblica Ceca (3 punti) e Paraguay (2 punti).

L’Italia aveva subito iniziato bene nella prima giornata, battendo la Repubblica Ceca per 3.5-2.5. Più tardi è arrivata la vittoria anche contro il Paraguay (4.5-1.5), seguita dall’inattesa sconfitta 2.5-3.5 contro Israele.

Nella seconda giornata l’Italia ha raccolto una vittoria contro l’Argentina (3.5-2.5), prima di arrendersi alla Lettonia (2.5-3.5), già affrontata in Division 2 ed il buon pareggio contro la Spagna (3-3). Già alla fine di questa giornata il discorso qualificazione si era molto complicato, dato che il calendario ha riservato all’Italia gli scontri più duri nella terza ed ultima giornata.

Questa si è aperta con una sconfitta contro la Russia per 5-1, con Luca Moroni ed Elena Sedina bravi ad evitare il cappotto grazie a due patte contro Vladislav Artemiev e Alexandra Kosteniuk. Nell’ottavo turno è arrivato il secondo pareggio nel girone con il 3-3 contro la forte Ucraina, con ancora Moroni sugli scudi, abile a battere in prima scacchiera Vassily Ivanchuk, ex numero 2 del mondo in tre diverse occasioni tra il 1991 e il 2007 e vincitore di numerosi grandi tornei nell’era di Garry Kasparov. Nell’ultimo turno, a qualificazione già compromessa, gli azzurri sono incappati nella quarta sconfitta per 1-5 contro la Germania.

Si trattava di un girone proibitivo, in cui, a differenza dello scorso anno, passavano il turno solo le prime 2, con il primo posto già blindato dalla Russia. Per sperare nella qualificazione, sarebbe stato fondamentale non perdere punti per strada nelle prime giornate contro Israele e Lettonia, squadre sulla carta non irresistibili. Nell’ultima giornata sono arrivate poche soddisfazioni a livello di squadra, ma qualche buona prestazione a livello individuale s’è vista. Nel complesso ancora ottimo il rendimento di Moroni, schierato fra i grandi, che chiude con 6/7 ed imbattuto, bene anche Marina Brunello con 4/6 e Francesco Sonis con 4/7.

Negli altri gironi nessuna delle favorite ha steccato, nel gruppo A si qualificano Kazakistan e Cina con l’Iran che rimane fuori per gli spareggi; nel girone B avanti India ed Ungheria; nel gruppo D passano il turno Polonia e Stati Uniti.

Al termine della Top Division, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale ad eliminazione diretta in scena il 13 settembre:

Kazakistan – Stati Uniti

India – Ucraina

Russia – Ungheria

Polonia – Cina

di Andrea Marletta