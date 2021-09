Continuano le Olimpiadi di scacchi online che si disputano dal 20 agosto al 15 settembre sulla piattaforma chess.com. Il formato del torneo prevede una partenza scaglionata ed un sistema di promozione che qualifica le migliori squadre di una Division alla serie successiva. Quasi tutto pronto per l’Italia, posizionata nella Division 2 pronta a scendere in campo dal 2 settembre. Ogni sfida del round robin è giocata su 6 scacchiere che prevedono lo schieramento di 2 uomini, 2 donne e 2 under 20 (un ragazzo ed una ragazza). Il tempo di gioco per ogni partita è 15 minuti + 5 secondi di incremento per mossa.

Si è appena conclusa la Division 3 che ha visto sfidarsi tra loro 50 paesi, 17 dei quali qualificati dalla Division 4 (ripescaggio di Capo Verde dopo la rinuncia del Tagikistan). Il format prevede la divisione delle 50 squadre in 5 gironi da 10 con le prime 3 di ogni girone automaticamente qualificate alla Division 2 al termine di un round robin.

Il gruppo A è stato vinto dalla Malesia con 16 punti, risultato di 8 vittorie ed una sola sconfitta contro la rappresentativa IPCA (International Physically Disabled Chess Association). Secondo e terzo posto per Cina Taipei e Sri Lanka con 14 e 13 punti che agguantano la qualificazione. Proprio l’IPCA nonostante i 13 punti rimane fuori per gli spareggi. Fuori anche Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Nepal, Nuova Zelanda ed Isole Fiji.

Nel gruppo B passa il turno senza problemi l’Irlanda con 17 punti, 8 vittorie ed un pareggio contro la Giordania. I due posti rimanenti vanno a Libano ed Iraq appaiati a 14 punti. Proprio la Giordania resta fuori, bloccata dalla sconfitta contro il Kenya. Eliminate anche Siria, Kenya, Tunisia, Mozambico, Etiopia e Capo Verde.

Nel gruppo C vince la Scozia, che dopo 8 vittorie consecutive cede il passo 4-2 solo alla seconda classificata Angola nell’ultimo turno, a qualificazione già ottenuta. Per il terzo posto testa a testa fra Galles, Zambia e Botswana con gli europei che la spuntano sul filo di lana. Le olimpiadi si chiudono anche per Nigeria, Emirati Arabi Uniti, Palestina, ICCD (International Chess Committee of the Deaf) e Kosovo.

Nel gruppo D le 3 nazioni favorite passano il turno come da pronostico, non senza difficoltà. Bolivia ed Uruguay chiudono in testa con 16 punti, 8 vittorie ed una sconfitta. Il Paraguay passa come terzo grazie agli spareggi su Trinidad & Tobago, entrambe con 14 punti. Niente da fare per Suriname, Malawi, Repubblica Dominicana, Haiti, Cipro ed Aruba.

Nel gruppo E l’unica nazione che chiude a punteggio pieno con 9 vittorie è il Venezuela, secondo posto per El Salvador e terzo posto per la Jamaica che avanzano alla Division 2. Non passano il turno Porto Rico, Nicaragua, Panama, Barbados, Honduras, Namibia e Ghana.

Riepilogo delle squadre qualificate al turno successivo: Malesia, Taipei Cinese, Sri Lanka, Irlanda, Libano, Iraq, Scozia, Angola, Galles, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, El Salvador e Jamaica.

Al termine della Division 3 sono stati sorteggiati i gironi della Division 2, in programma dal 2 al 4 settembre. L’Italia è stata inserita nel gruppo B con Iraq, Lettonia, Moldavia, Galles, Uzbekistan, Austria, Malesia, Estonia e Svizzera. La squadra azzurra si presenta al via del girone come una delle favorite, con il punteggio medio ELO più alto (2343). Fra le selezioni più pericolose Austria (2252), Lettonia (2245) e Moldavia (2138). Ricordiamo che soltanto le prime 3 di ogni girone avranno accesso alla Top Division.

di Andrea Marletta