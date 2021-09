SailGP 2021, Spithill batte Burling e Ainslie nella prima giornata a Saint-Tropez! Slingsby in difficoltà

Battaglia titanica nelle acque di Saint-Tropez (Francia), dove va in scena la quinta tappa del SailGP 2021-2022, prestigiosa competizione velica itinerante dal faraonico montepremi di un milione di dollari per il vincitore e organizzata tra gli altri da Russell Coutts. Gli USA ha chiuso al comando la prima giornata con 20 punti all’attivo. Lo scatenato James Spithill, timoniere di Luna Rossa insieme a Francesco Bruni durante l’ultima America’s Cup, ha vinto la seconda e la terza regata dopo il deludente quinto posto nella prova d’apertura.

Il ribattezzato Pitbull ha tre lunghezze di vantaggio su Team New Zealand, al cui timone si trova Peter Burling, l’uomo capace di vincere la Vecchia Brocca sconfiggendo proprio Spithill nelle acque di Auckland lo scorso inverno. I Kiwi hanno rimediato due terzi posti nelle prove vinte dagli americani (alle spalle rispettivamente del Giappone di Nathan Outteridge e della Danimarca di Nicolai Sehested) e un quarto nella regata iniziale.

Terzo posto complessivo proprio per il Giappone e per la Spagna di un tonico Phil Robertson (13 punti all’attivo). La Gran Bretagna aveva vinto gara-1, ma poi Ben Anslie (timoniere di Ineos Uk, sconfitta da Luna Rossa nella finale di Prada Cup) non è andato oltre un quinto e un ottavo posto, risultati che gli valgono il quinto posto complessivo (13 punti) appena davanti alla Danimarca (12).

L’Australia si trova in testa alla classifica generale del SailGP dopo le prime quattro tappe, ma oggi Tom Slingsby (reduce dal trionfo ai Mondiali Moth) è andato in crisi ed è addirittura ultimo con appena 7 punti (come la Francia di Billy Besson). Gli oceanici rischiano ora di subire il sorpasso in graduatoria da parte di Gran Bretagna, Giappone e USA. Domani andrà in scena la seconda e ultime giornata, poi sono previste altre tre tappe.

Credit ACE Studio Borlenghi America’s Cup Press