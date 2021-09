US Open 2021, Emma Raducanu fa la storia a New York! Sconfitta Leylah Annie Fernandez in Finale

L’aggettivo più adatto è incredibile. La Finale delle sorprese agli US Open 2021 di tennis ha sorriso a chi è entrata di diritto nella storia di questo sport. Emma Raducanu alla seconda apparizione in un Major completa il suo percorso da favola e conquista il titolo a Flushing Meadows nella maniera in cui nessuno mai aveva fatto, ovvero partendo dalle qualificazioni e da n.150 al mondo.

La 18enne nata a Toronto da padre rumeno e madre cinese e in Gran Bretagna da quando aveva due anni, si è aggiudicata l’atto conclusivo dello Slam americano piegando la canadese Leylah Annie Fernandez (n.73 del mondo) per 6-4 6-3, terminando il torneo senza aver perso neanche un set. Un vero e proprio capolavoro della britannica che ha così suggellato la sua avventura negli States al termine di un confronto durato 1 ora e 51 minuti di partita.

Totally Rad 🤙 🇬🇧 @EmmaRaducanu completes her 𝒽𝒾𝓈𝓉𝑜𝓇𝒾𝒸 run and is the first qualifier in the Open Era to win a Grand Slam title 🏆 pic.twitter.com/duhDD0qTfB — wta (@WTA) September 11, 2021

Nel primo set entrambe le giocatrici iniziano in maniera tesa, concedendo il servizio nel secondo e nel terzo game. Raducanu però, quindici dopo quindici, trova profondità e convinzione nel proprio tennis e nel decimo gioco mette in mostra tutte le sue qualità. Fernandez prova ad arginarla, ma alla quarta palla break concessa deve arrendersi, perdendo il primo parziale sul 6-4.

Nel secondo set la canadese tenta una reazione e si porta in vantaggio 2-1 con un break in proprio favore, ma la reazione della britannica è a dir poco rabbiosa. Dall’1-2, la 18enne del Regno Unito infila una serie di quattro giochi a zero che ribaltano completamente la storia della frazione. Avanti 5-2, Raducanu non capitalizza due match point in risposta e, prima di far calare il sipario, fronteggia con grande lucidità due pericolose palle del contro-break nel nono game. Ai vantaggi arriva la chiosa sul 6-3 e per lei sono lacrime e sorrisi.

La ragazza britannica conclude con 3 ace, il 67% dei punti vinti con la prima di servizio e il 45% con la seconda, ottenendo il 44% dei quindici in risposta alla prima di Fernandez. Per Emma 22 vincenti e 25 errori non forzati rispetto ai 26 della sua avversaria.

Foto: LaPresse