Ryder Cup 2021: annunciati i foursome del primo giorno. Europa con Rahm/Garcia e McIlroy/Poulter, gli USA con Johnson/Morikawa

Sono stati rivelati poco fa, all’interno della cerimonia di apertura, i quattro foursome che, nella mattina americana di domani (primo pomeriggio in Italia), apriranno la Ryder Cup 2021 al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, nel Wisconsin. Arrivano dunque le prime scelte da parte di Steve Stricker, capitano degli Stati Uniti, e di Padraig Harrington, suo corrispettivo per l’Europa.

Nella tradizionale giornata che precede l’inizio della competizione sono stati inoltre introdotti i 12 membri di ciascuna squadra, presentati al mondo del golf sotto un cielo non proprio clemente, ma che per fortuna non influenza in alcun modo l’andamento di questa giornata. Il pubblico americano apprezza in particolar modo la presentazione di uno dei vicecapitani di casa, Phil Mickelson, che proprio quest’anno ha compiuto l’impresa di trionfare in un Major, il PGA Championship, a cinquant’anni.

Di seguito gli accoppiamenti dei foursome per la prima giornata (ma non dei fourball, che saranno resi noti quando i foursome saranno prossimi alla fine; gli orari indicati sono quelli italiani):

14:05 Justin Thomas/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia

14:21 Dustin Johnson/Collin Morikawa–Paul Casey/Viktor Hovland

14:37 Brooks Koepka/Daniel Berger–Lee Westwood/Matt Fitzpatrick

14:53 Patrick Cantlay/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

Per riprendersi la Ryder Cup, gli Stati Uniti dovranno fare 14.5 punti nell’arco dei tre giorni: qualora arrivasse il 14-14, sarebbe l’Europa a mantenere la coppa in quanto detentrice.

Fanno scalpore soprattutto tre scelte: quella del duo spagnolo (numero 1 del mondo e maggior portatore di punti nella storia della Ryder per l’Europa), quella che mette insieme McIlroy e Poulter per una coppia potenzialmente esplosiva e, infine, quella sul fronte americano con Dustin Johnson, il numero 2 del mondo, e Morikawa, primo vincitore di due Major a meno di 25 anni dai tempi di Tiger Woods.

Foto: LaPresse