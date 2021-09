Rugby, Top 10: Petrarca Padova in pole position, ma alle sue spalle c’è un quartetto che sogna lo Scudetto

Inizia questo fine settimana il massimo campionato italiano di rugby e inizia la caccia al Rovigo, la squadra campione d’Italia in carica. E i rossoblù sono sicuramente tra le squadre favorite dal titolo, anche se i primi due weekend di Coppa Italia hanno confermato che la squadra da battere sarà un’altra.

Andrea Marcato e il suo Petrarca Padova sono decisamente in pole position nei pronostici della vigilia. Partendo da un gruppo rodato ed esperto, infatti, il tecnico veneto ha potuto aggiungere giocatori di qualità, con ritorni dal Pro 14 e giovani promesse, e con il suo gioco offensivo e spettacolare è la squadra da battere. In Coppa Italia il Petrarca è l’unica squadra a punteggio pieno, con 109 punti segnati e solo 17 subiti a conferma dello stato di forma già buono della squadra.

Alle spalle di Padova c’è un gruppetto di candidate almeno ai playoff. Ovviamente in prima fila c’è il Rovigo campione in carica, che quest’estate ha rivoluzionato in buona parte la propria rosa, ma che rimane una squadra da battere. In Coppa Italia non è andato oltre il pari con le Fiamme Oro, ma innesti d’esperienza come Leonardo Sarto o Chillon possono fare la differenza. Da non sottovalutare neanche il solito Calvisano, che con Gianluca Guidi in panchina ha lo Scudetto come obiettivo dichiarato. Campanello d’allarme è, però, il ko di misura subito in Coppa Italia contro Colorno, ma i playoff devono essere alla portata.

Alle spalle dello storico trio c’è il Valorugby, formazione ormai da qualche anno nell’elite del rugby italiano e che si è rinforzata con pochi addii e diversi innesti interessanti. In chiave playoff non vanno sottovalutate le Fiamme Oro, da anni alla ricerca dell’acuto e che quest’anno si affidano nuovamente a Pasquale Presutti, uno dei tecnici più di livello in Italia, e ad arrivi interessanti come Menniti Ippolito e Vian.

Alle spalle delle favorite, ma che possono puntare a giocare il ruolo di sorprese, ci sono il Colorno, già capace come detto di fermare il Calvisano, che ha nella coppia di tecnici Casellato-Frati l’arma in più. Con loro possono sperare in un colpaccio il Mogliano e, forse, Viadana, mentre Lyons Piacenza e Lazio sembrano destinate a giocarsi la salvezza.

Foto: Stefano Nicoli – LPS