Rugby Seven: a Edmonton bis del Sudafrica che si laurea campione

Vincono di nuovo i Blitzbokke e in questa versione ridotta delle Sevens Series (solo due tappe rispetto alle tradizionali 10 e senza squadre come Nuova Zelanda, Fiji e Australia a causa del Covid) si laureano campioni. A Edmonton il Sudafrica concede il bis.

Quarti di finale che in tre match su quattro regalano equilibrio ed emozioni. La Gran Bretagna si impone di strettissima misura per 21-19 sugli USA, mentre anche il Canada ha la meglio per soli due punti sull’Irlanda, sconfitta per 14-12. La sorprendente Germania del primo giorno lotta, ma si deve arrendere 24-17 con il Kenya, mentre proprio il Sudafrica non fatica e si impone con un rotondo 46-0 su Hong Kong.

In semifinale battaglia per un tempo tra Gran Bretagna e Canada, autori di una meta a testa, ma nella ripresa i britannici cambiano decisamente marcia, marcano tre mete e solo a tempo quasi scaduto il Canada accorcia per il 22-12 finale. Ancora una volta, invece, i Blitzbokke dominano contro il Kenya, con tre mete nel primo tempo e due nella ripresa per un rotondo 33-7 che mandano i dominatori della tappa di Vancouver di nuovo in finale.

Si illude la Gran Bretagna in finale, con la meta di Robbie Fergusson dopo due minuti che manda i britannici avanti. Poi arriva la meta di Muller du Plessis per tornare sotto, un minuto dopo è Siviwe Soyizwapi a marcare il sorpasso e di nuovo du Plessis fissa il punteggio all’intervallo sul 17-7 per il Sudafrica. E al 10’ è di nuovo Soyizwapi ad andare oltre e chiudere il match, con la meta di Tom Bowen che fissa solo il punteggio finale sul 24-12.

