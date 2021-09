Gianni Petrucci chiede al Governo maggiore disponibilità e sostegno per aiutare il mondo della pallacanestro italiana. Il presidente della Federbasket ha fatto riferimento in un suo intervento, così come riportato da Ansa, alla riapertura dei palazzetti al massimo della capienza. In questo modo si garantirebbe alle squadre un introito maggiore.

“Nelle dichiarazioni si vedono sempre ringraziamenti al Governo, ma cosa ci ha dato il Governo? Io sono scontento, a costo di apparire monotono. Il calcio è lo sport più popolare, chi più di me può saperlo, ma non viene fatto il minimo cenno ai palazzetti”.

Una posizione chiara e netta quella di Petrucci che chiede al Governo risposte concrete e definitive a una lunga serie di problematiche che hanno messo in grave crisi lo sport della palla a spicchi in Italia.

“Perché i presidenti delle altre nazioni, sia del basket che del calcio, mi dicono che da loro l’apertura degli impianti è tutto al 100%? Vi ricordate quando si diceva che l’Italia era il primo Paese nella lotta al Covid? Adesso saremo l’ultimo, è inutile che ci vantiamo. Nella metropolitana ci si può ammassare e in un palazzetto non si può assistere a una partita al 100%? Perché non mi si dà una risposta?“.

