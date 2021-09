NFL 2021-2022 (3a settimana): i Rams fermano Brady ed i Buccaneers, vincono Packers, Bills, Raiders, Titans e Ravens

La terza settimana della NFL 2021-2022 regala conferme, spettacolo, qualche sorpresa e alcuni record. Nella AFC, per esempio, cadono di nuovo i Kansas City Chiefs (che informano anche di un malore a fine partita per coach Reid), mentre vincono ancora Las Vegas Raiders, Buffalo Bills, Tennessee Titans e Baltimore Ravens. Nella NFC, invece, continua il percorso netto degli Arizona Cardinals e dei Los Angeles Rams che fermano la corsa dei Tampa Bay Buccaneers, mentre nel match più spettacolare dell’anno, i Green Bay Packers passano in casa dei San Francisco 49ers con un pazzesco ultimo drive. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella Week 3.

I MATCH DELLA TERZA SETTIMANA

San Francisco 49ers (2-1) – Green Bay Packers (2-1) 28-30: un match stellare. Nel primo tempo i Packers dominano e volano sul 17-0 con i td di Jones su corsa e Adams su ricezione, ma Green Bay fallisce un 4&goal e lascia speranze ai Niners che, quasi allo scadere, trovano un ritorno da 68 yds, azzeccano il primo drive della serata e accorciano sul 7-17 quasi per caso. La ripresa vede San Francisco tornare in corsa con il td di Ayuk per il 14-17. Di nuovo Packers sul 24-14 con la meta di Valdes-Scantling su ricezione, ma Sermon corre in end-zone per il 21-24. Nuovo drive per i Packers e field goal di Crosby per il 27-21. A questo punto succede l’incredibile. I Niners orchestrano un drive clamoroso e passano avanti con il lancio di Garoppolo per Juszczyk. A Green Bay rimangono 36 secondi e nessun time out. Rodgers lancia due proiettili per Adams e, in maniera incredibile, raggiunge il raggio da field goal. Crosby va dalle 50 yds allo scadere ed è vittoria.

Los Angeles Rams (3-0) – Tampa Bay Buccaneers (2-1) 34-24: il match tra le due favorite della NFC prende il via con gli attacchi sugli scudi, ma solo dal secondo quarto arrivano i punti. Stafford lancia per Higbee per 6 yds ed è 7-0. Passano pochi minuti e Brady pareggia i conti servendo Godwin per il 7-7. Si chiude, poi, il primo tempo sul 14-7 con Stafford che trova Kupp in end-zone. LA allunga sul 21-7 con Stafford che spara per 75 yds per DeSean Jackson. Brady reagisce subito e va in meta in prima persona per il 21-14. I Rams continuano a segnare con Kupp e un calcio di Gay per il 31-14, quindi Succopp accorcia per il 31-17 a fine terzo quarto. La frazione conclusiva inizia con Gay per il 34-17, quindi la corsa di Bernard nel finale chiude i conti sul 34-24.

I Kansas City Chiefs (1-2) – Los Angeles Chargers (2-1) 24-30: risultato a sorpresa della AFC. Prova sottotono di Mahomes (27/44, 260 yds, 3 td e 2 int) mentre Herbert domina con 281 yds e ben 4 mete, con Williams da 122 yds su ricezione e 2 mete. Per i Chiefs, invece, Edwards-Helaire corre per 100 yds e aggiunge un td su ricezione, mentre il solito Kelce scrive 104 yds. I Minnesota Vikings (1-2) sui sbloccano e vincono 30-17 contro i Seattle Seahawks (1-2) che nulla possono contro l’attacco dei giallo-viola. Cousins chiude con 323 yds e 3 td, Mattison corre per 112, quindi Jefferson riceve per 118 e una meta.

Nella AFC i Las Vegas Raiders (3-0) rimangono imbattuti e rimontano i Miami Dolphins (1-2) chiudendo 31-28 dopo overtime. Miami manda il match al supplementare, dopo averlo condotto a lungo, a 2 secondi dalla fine con una meta su corsa del QB Brissett. Nell’overtime Carlson apre le danze con un field goal dalle 38 yds, Miami pareggia a 2:49 dalla fine con Sanders dalle 50, ma allo scadere Carlson riporta Las Vegas avanti dalle 22. I Tennessee Titans (2-1) piegano 25-16 gli Indianapolis Colts (0-3) in questo duello della AFC South con il solito dominante Henry da 113 yds su corsa e 31 su ricezione, mentre Tannehill lancia 197 yds, con 3 mete ma 2 intercetti. Per i Colts troppo poco dall’attacco, con Wentz che lancia 19/37 con appena 194 yds.

I Detroit Lions (0-3) lottano fino alla fine, ma vengono beffati 17-19 in casa contro i Baltimore Ravens (2-1) che sfruttano il solito Lamar Jackson da 287 yds su lancio e 58 su corsa, ma tutto si decide con un clamoroso calcio dalle 66 yds di Tucker a tempo scaduto. Un nuovo record, per giunta con la palla che colpisce il palo, poi entra. Per i Lions, Goff chiude con 217 yds ma nessun td.

I Cleveland Browns (2-1) schiantano 26-6 i Chicago Bears (1-2) che sono quasi nulli in attacco con appena 68 yds su lancio e 46 su corsa. Per Cleveland secondo successo di fila con Mayfield da 246 yds e una meta, con Chubb che corre per 84 e Hunt ne aggiunge 81. OBJ torna in campo e riceve per 77. I Buffalo Bills (2-1) dominano 43-21 il Washington Football Team (1-2) con un Allen sontuoso da 358 yds e 4 mete, con un attacco che è apparso inarrestabile da Washington.

I Denver Broncos (3-0) passeggiano in casa 26-0 contro i modesti New York Jets (0-3) in un match senza storia. 17-0 all’intervallo per la squadra del Colorado e secondo tempo di accademia. I Jacksonville Jaguars (0-3) mettono paura agli Arizona Cardinals (3-0) ma perdono 19-31 con un secondo tempo da 6-24. Per i Cards, Murray lancia per 316 yds senza mete e con un intercetto, mentre AJ Green domina con 112 yds su ricezione. Per i Jags un incredibile record. Su un field goal da 68 yds a tempo scaduto a fine secondo quarto, arriva il ritorno di Agnew che riporta in meta per 109 yds!

Nella AFC North i Pittsburgh Steelers (1-2) soccombono 10-24 in casa contro i Cincinnati Bengals (2-1) nonostante 142 yds totali di Harris. Per i Bengals 3 mete di Burrow, con Mixon che corre per 90. I New York Giants (0-3) cadono in casa 14-17 contro gli Atlanta Falcons (1-2) in un duello tra due squadre con enormi problemi sui due lati del campo.

I New England Patriots (1-2) sbagliano tutto quello che possono (3 intercetti) e lasciano campo ai New Orleans Saints (2-1) che passano a Foxboro 28-13 con 2 mete di Winston e Kamara da 118 yds totali. La terza settimana si era aperta con il facile successo 24-9 dei Carolina Panthers (3-0) sul campo degli Houston Texans (1-2) con Darnold da 304 yds su lancio e 2 td su corsa e DJ Moore con 132 su ricezione. Per i leader della NFC South, campanello d’allarme per lo stiramento occorso al RB McCaffrey. L’ultimo match del turno sarà il Monday Night di questa notte tra Dallas Cowboys (1-1) e Philadelphia Eagles (1-1) in uno scontro interno alla NFC East.

