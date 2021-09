Rugby, Mondiali 2023: rimonta USA, Canada battuto e finale qualificazione conquistata

Saranno Stati Uniti e Uruguay a giocarsi il primo posto americano alla Rugby World Cup 2023. A sorpresa, infatti, gli USA rimontano dopo il netto ko all’andata contro il Canada e staccano il biglietto per il doppio match di qualificazione per le Americhe contro l’Uruguay a ottobre.

Il Canada partiva dal 34-21 dell’andata e sembrava poter gestire il vantaggio nel match di ritorno della doppia sfida che valeva un posto nella finale di qualificazione per America 1, la squadra che in Francia nel 2023 sarà inserita nel girone dell’Italia. E il match inizia bene per i canadese, avanti 6-3 e con gli USA che perdono un giocatore per ammonizione.

Ma a questo punto gli USA cambiano marcia. In inferiorità numerica trovano la meta del sorpasso con Germishuys, poi raddoppiano con Dyer e a fine primo tempo segnano la terza meta, nuovamente con Germishuys che vale il 25-9 con cui si va al riposo.

Ma il match viene deciso definitivamente a inizio ripresa, prima con un drop e poi con la meta di Ruben de Haas che fa volare via gli USA. Il Canada accorcia con una meta di punizione nel finale, ma ormai è troppo tardi. Finisce 38-19 per gli USA e doppia sfida ribaltata con un punteggio aggregato di 59-50 e USA che il 2 e 9 ottobre affronterà l’Uruguay per un posto alla prossima Rugby World Cup.

