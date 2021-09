Rugby, Mondiali 2023: il Canada batte gli USA e fa un passo verso la Francia

È il Canada a far festa dopo il match d’andata del primo turno di qualificazione americana per la Rugby World Cup 2023. I canadesi, infatti, si sono imposti a sorpresa contro gli Stati Uniti e ora andranno negli USA potendo difendere il risultato dell’andata.

Le cose erano iniziate male per i padroni di casa, con gli USA che hanno marcato la prima meta dopo soli tre minuti, con una meta di punizione subita dai canadesi. Che, però, rispondono subito e al 6’ pareggiano 7-7 con la meta di Thomas trasformata da Nelson. Ancora Nelson dalla piazzola porta avanti i suoi al 19’, ma poi arriva la seconda meta americana al 35’ con Germishuys e trasformazione di Carty per il 10-14 con cui si va al riposo.

Il Canada cambia marcia a inizio ripresa, va subito in meta con Rumball al 42’, trasformata da Nelson, e poi allunga con LeSage al 51’, con i punti extra di Nelson per il 24-14. Gli USA non riescono a reagire e dopo un altro piazzato di Nelson arriva la meta del bonus e che chiude i conti al 68’ con Webster. A tempo scaduto accorciano gli USA con Lopeti per il 34-21 finale.

Per il Canada è stata la prima vittoria contro gli Stati Uniti dopo 12 ko consecutivi e sabato prossimo negli USA proveranno a difendere il vantaggio acquisito per conquistare un posto nella finale americana delle qualificazioni mondiali contro l’Uruguay. Chi vincerà questa sfida sarà America 1, inserita nel girone dell’Italia, mentre chi perderà avrà ancora una chance per essere qualificata come America 2. Ma anche chi perderà la doppia sfida tra Canada e USA potrà venir ripescata, sfidando il Cile e, in caso di vittoria, affrontare la sconfitta del match con l’Uruguay.

Foto: LaPresse