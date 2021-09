Rally, Teemu Suninen termina la propria avventura con M-Sport

Teemu Suninen lascia M-Sport a quattro prove al termine del FIA World Rally Championship. Il finnico saluta la compagine britannica dopo una stagione a bordo della seconda auto in alcune prove la posto del francese Adrien Fourmaux.

La pilota finlandese ha rilasciato attraverso una nota: “È tempo per noi di dire addio a M-Sport. Sono grato di aver avuto la possibilità di essere uno dei piloti del team WRC per diversi anni. È stato un viaggio pieno di apprendimento con alcuni grandi momenti. Ora è tempo per delle nuove sfide”.

Malcolm Wilson, boss della squadra inglese, non ha ancora comunicato i piloti per il prossimo anno, stagione in cui assisteremo al debutto delle nuove ‘Rally1’. Il WRC si prepara per accogliere delle auto ibride che rimpiazzeranno le attuali ‘Plus’.

Tre auto dovrebbero essere in pista con M-Sport che nelle ultime settimane non ha escluso un ritorno del pluricampione francese Sebastien Loeb. Si parla anche dell’irlandese Craig Breen, attuale alfiere di Hyundai in alcune prove.

Foto: LaPresse