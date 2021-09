Rally Grecia, shakedown: Kalle Rovanpera detta il passo, questo pomeriggio la prima speciale

Kalle Rovanpera detta il passo al termine dello shakedown del Rally di Grecia, nono atto del Mondiale 2021. Il finnico di Toyota ha completato con il tempo di 3.14.3 precedendo di 2.7 secondi la Hyundai del belga Thierry Neuville, pronto a dare battaglia dopo aver vinto l’evento in Belgio.

Il marchio coreano inizia bene il week-end greco anche con le altre due auto ufficiali. Terzo posto infatti per l’estone Ott Tanak davanti allo spagnolo Dani Sordo, pilota che torna nel Mondiale sulla terza i20 al posto dell’irlandese Craig Breen. Quinta piazza per il gallese Elfyn Evans (Toyota) davanti al teammate Sébastien Ogier.

Ha rinunciato alla manifestazione il Takamoto Katsuta. Il giapponese è rimasto di fatto senza navigatore visti dei problemi famigliari per il britannico Keaton Williams, sostituto in Belgio ed in Grecia del titolare Daniel Barritt che è ancora infortunato.

La giornata non è finita per i protagonisti del WRC. Appuntamento infatti a questo pomeriggio per la prima speciale in programma. L’evento entrerà nel vivo domani con cinque speciali da non perdere.

Risultato Shakedown Rally Grecia 2021

1 #69 FIN K. ROVANPERÄ RC1 3:14.3 3:17.4 3:15.3

2 #11 BEL T. NEUVILLE RC1 3:20.3 3:18.1 3:17.0

3 #8 EST O. TÄNAK RC1 3:21.6 3:18.9 3:17.5

4 #6 ESP D. SORDO RC1 3:21.9 3:18.3 3:19.1

5 #33 GBR E. EVANS RC1 3:21.1 3:23.3 3:20.3

6 #1 FRA S. OGIER RC1 3:23.4 3:20.7 3:20.8

7 #44 GBR G. GREENSMITH RC1 3:25.7 3:22.1 3:22.4

8 #16 FRA A. FOURMAUX RC1 3:33.4 3:28.1 3:22.5

9 #7 FRA P. LOUBET RC1 3:27.4 3:25.1 3:24.6

10 #21 NOR M. OSTBERG RC2 3:30.2 3:26.7

11 #28 SWE O. SOLBERG RC2 3:43.6 3:28.8

12 #22 BOL M. BULACIA RC2 3:34.2 3:28.9

13 #20 NOR A. MIKKELSEN RC2 3:31.3

14 #23 RAF N. GRYAZIN RC2 3:45.7 3:34.9 3:34.7

15 #40 GRC L. ATHANASSOULAS RC2 3:37.8

Foto: LiveMedia/DPPI/Gregory Lenormand