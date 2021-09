Rally Grecia, day-1: Ogier guida la tripletta Toyota

Sébastien Ogier chiude in bellezza la prima giornata del Rally di Grecia, nono atto del Mondiale 2021. Il pluricampione francese vince la Stage 1, l’unica di questo giovedì insieme allo shakedown che come ricordiamo non è valido ai fini della classifica generale.

Il leader del Mondiale di Toyota precede di 6 decimi il gallese Elfyn Evans ed finnico Kalle Rovanpera. Tre Yaris guidano la classifica in un evento in cui, come già detto questa mattina, non vi sarà il giapponese Takamoto Katsuta.

Hyundai insegue con il Thierry Neuville che completa quarto con 1 secondo di ritardo dal rivale Ogier. Il belga ha l’opportunità di recuperare dei punti preziosi sul sette volte campione del mondo che ha già firmato quattro eventi in questo 2021. Quinto crono per lo spagnolo Daniel Sordo davanti alla i20 dell’estone Ott Tanak.

Più attardate le Ford di M-Sport con il francese Adrien Fourmaux che rimpiazzerà da qui al termine del campionato il finnico Teemu Suninen che nelle sorse settimane ha rotto il rapporto con la realtà inglese che gestisce le Fiesta Mk II.

Appuntamento a domani per cinque speciali da non perdere. Ricordiamo che il programma prevede altre sei frazioni sabato e tre domenica.

Classifica Rally Grecia day-1

1 #1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA Yaris WRC M RC1 51.5

2 #33 GBR E. EVANS GBR S. MARTIN Yaris WRC M RC1 52.1 +0.6 +0.6

3 #69 FIN K. ROVANPERÄ FIN J. HALTTUNEN Yaris WRC M RC1 52.3 +0.2 +0.8

4 #11 BEL T. NEUVILLE BEL M. WYDAEGHE i20 Coupé WRC M RC1 52.4 +0.1 +0.9

5 #6 ESP D. SORDO ESP C. CARRERA i20 Coupé WRC M RC1 52.5 +0.1 +1.0

6 #8 EST O. TÄNAK EST M. JÄRVEOJA i20 Coupé WRC M RC1 52.5 +1.0

7 #20 NOR A. MIKKELSEN GBR E. EDMONDSON Fabia Evo WRC2 RC2 52.8 +0.3 +1.3

8 #21 NOR M. OSTBERG NOR T. ERIKSEN C3 WRC2DC RC2 52.8 +1.3

9 #23 RAF N. GRYAZIN RAF K. ALEKSANDROV Fiesta Mk II WRC2DC RC2 54.3 +1.5 +2.8

10 #44 GBR G. GREENSMITH IRL C. PATTERSON Fiesta WRC M RC1 54.5 +0.2 +3.0

11 #26 USA S. JOHNSTON USA A. KIHURANI C3 WRC2 RC2 54.9 +0.4 +3.4

12 #22 BOL M. BULACIA ARG M. DER OHANNESIAN Fabia Evo WRC2 RC2 54.9 +3.4

13 #7 FRA P. LOUBET FRA F. HAUT-LABOURDETTE i20 Coupé WRC MT RC1 55.1 +0.2 +3.6

14 #16 FRA A. FOURMAUX BEL R. JAMOUL Fiesta WRC M RC1 55.3 +0.2 +3.8

15 #25 CZE M. PROKOP CZE M. ERNST Fiesta Mk II WRC2DC RC2 55.8 +0.5 +4.3

Foto: LiveMedia/Nikos Katikis