Rally Grecia 2021, Kalle Rovanperä comanda dopo la prima giornata, ma Tanak e Ogier sono in scia

Dopo l’antipasto di ieri, è entrato ufficialmente nel vivo il Rally di Grecia, nono appuntamento del Mondiale WRC 2021. L’Acropolis ha proposto cinque stage lunghi e selettivi, con i piloti che si sono destreggiati tra gli sterrati ellenici, esaltando soprattutto il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) che, grazie ad un avvio di spessore, ha chiuso la giornata al comando della classifica generale con un margine ridotto sui primi inseguitori.

Alle sue spalle, infatti, troviamo l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) che ha chiuso in crescendo, fino a fermarsi a soli 3.7 secondi dal finnico, mentre al terzo posto troviamo il francese Sebastien Ogier (Toyota Yaris) a 3.9. Quarta posizione per lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 23.9, mentre in quinta troviamo il francese Adrien Fourmaux (Ford Fiesta) a 54.2. Sesto il britannico Gus Greensmith (Ford Fiesta) a 1:23, mentre il suo connazionale Elfyn Evans (Toyota Yaris) crolla già a 4:46. Fa peggio di lui il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che accusa già 6:55 di distacco.

LA GARA

Il venerdì di gara ha preso il via con la SS2 Aghii Theodori 1 di 17.54 chilometri e subito il successo di Ott Tanak con 2 decimi di vantaggio su Sebastien Ogier e 1.3 secondi su Elfyn Evans, mentre Thierry Neuville perde ben 10 secondi. Si è passati quindi alla SS3 Loutraki di 19.40 chilometri con Kalle Rovanperä che ha la meglio su Dani Sordo per 2.1 secondi, terzo Ott Tanak a 5.3, quindi Sebastien Ogier a 7.4, mentre Thierry Neuville cede altri 11.1. La mattinata si è conclusa con la SS4 Aghii Theodori 2 con il bis di Rovanperä che beffa per 8 decimi Tanak, quindi proseguono le difficoltà di Neuville che cede 1:50 per problemi tecnici, ai quali si aggiungono 4 minuti di penalità. Anche per Evans 1:30 di penalizzazione.

Nel pomeriggio greco abbiamo assistito alla SS5 Thiva di 23.27 chilometri con Ogier sugli scudi con 2.3 secondi su Neuville e 4.5 su Sordo. L’ultima frazione della giornata è stata la SS6 Elatia di 11.65 chilometri con il successo di Tanak con 2.5 su Rovanpera e 3.2 su Sordo, mentre Neuville perde altri 51.2 secondi.

Foto: LPS Gregory Lenormand