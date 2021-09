Rally, cancellata la trasferta in Giappone. Monza spera di tornare nel calendario

Come da pronostico il FIA World Rally Championship rinuncia alla trasferta in Giappone, manifestazione che avrebbe dovuto concludere la stagione 2021. L’emergenza sanitaria costringe gli organizzatori a modificare i propri piani per completare il calendario che questo week-end prevede il ritorno della Grecia.

Monza spera di accogliere l’ultimo atto come accaduto in via eccezionale nel 2020. Il tempio della velocità e le strade lombarde furono protagoniste lo scorso dicembre ed attualmente sono presenti nel calendario come ‘tappa di riserva’.

Il Rally di Monza può quindi sperare di rientrare in gioco dopo il successo dello scorso anno. La neve condizionò l’epilogo della stagione e regalò al francese Sébastien Ogier il settimo titolo in carriera dopo una lunga lotta contro il gallese Elfyn Evans.

Il comitato organizzatore giapponese ha spiegato in una nota: “Cogliamo l’occasione per esprimere il nostro più profondo apprezzamento per l’indispensabile supporto e comprensione di tutti e vorremmo rivolgere la nostra sincera gratitudine a tutti i fan e le parti interessate che hanno atteso con impazienza questo primo WRC Rally Japan che sarebbe dovuto tornare dopo 11 anni”.

Foto: LiveMedia/DPPI/Gregory Lenormand