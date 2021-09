Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini nel 2021? E il montepremi in carriera? Sfondati gli 8 milioni

Matteo Berrettini è stato eliminato ai quarti di finale degli US Open. Il tennista italiano ha tenuto testa al fuoriclasse Novak Djokovic e ha anche avuto la capacità di vincere il primo set, salvo poi dover cedere il passo al fenomeno serbo sul cemento di New York.

Il romano si è distinto in terra statunitense ma, per la terza volta in stagione, non ha potuto nulla contro l’attuale numero 1 al mondo, che lo aveva già sconfitto ai quarti di finale del Roland Garros e nella finale di Wimbledon. Ad ogni modo il 25enne può ritenersi comunque soddisfatto di quanto fatto a Flushing Meadows e da lunedì sarà il nuovo numero 7 del ranking ATP, ormai a un passo dalla qualificazione alle ATP Finals.

Matteo Berrettini ha ribadito la sua enorme caratura internazionale in una stagione per il momento da incorniciare e delle prestazioni di lusso offerte nei tornei dello Slam. Risultati agonistici che naturalmente hanno anche importanti risvolti dal punto di vista economico: quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con i suoi exploit?

Grazie ai 425.000 dollari portati a casa con i quarti raggiunti agli US Open, il nostro portacolori ha praticamente toccato i 3 milioni di dollari guadagnati nel 2021 grazie alle sue prestazioni sportive: 2,988 milioni di dollari (circa 2,53 milioni di euro) è l’ammontare dei montepremi che si è meritati negli ultimi nove mesi. In carriera, invece, grazie al risultato ottenuto in terra americana, ha sfondato il muro degli 8 milioni di dollari: 8,112 milioni di dollari (circa 6,86 milioni di euro). I montepremi vengono riportati in maniera ufficiale dalla ATP.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI?

Nel 2021: 2,988 milioni di dollari (circa 2,53 milioni di euro).

In carriera: 8,112 milioni di dollari (circa 6,86 milioni di euro).

Foto: Lapresse