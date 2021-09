Prima uscita da Campioni d’Europa in carica per l’Italia di Roberto Mancini, che tornerà in campo domani a Firenze dopo meno di due mesi dalla storica Finale di Wembley contro l’Inghilterra. Gli Azzurri mettono adesso nel mirino la qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022, che arriverebbe in caso di primo posto nel gruppo C.

Jorginho e compagni vogliono proseguire un percorso sinora impeccabile, come dimostrano le tre vittorie su altrettante partite disputate (tutte per 2-0) sinora nel girone di qualificazione per la prossima rassegna iridata. Al momento il Bel Paese è al comando del raggruppamento a punteggio pieno con 9 punti, a +3 sulla grande avversaria Svizzera che ha però giocato un match in meno.

Ricordiamo che solo la prima classificata di ogni girone staccherà il pass diretto per il Mondiale, mentre le seconde sarebbero costrette ad affrontare un difficile play-off a eliminazione diretta che assegnerà gli ultimi tre posti europei per la fase finale di Qatar 2022.

Italia chiamata dunque a vincere domani sera in quel di Firenze contro la Bulgaria, se possibile con almeno due gol di scarto, per confermarsi a punteggio pieno dopo quattro giornate e per volare provvisoriamente a +6 sulla Svizzera (con due sfide giocate in più rispetto agli elvetici) in vista dello scontro diretto in programma a Basilea il 5 settembre.

Nessun esperimento in casa Italia da parte del C.T. Roberto Mancini, che confermerà presumibilmente l’undici titolare utilizzato nella fase finale di Euro 2020 dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola (ancora ai box) con un solo ballottaggio tra Alessandro Florenzi e Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BULGARIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev

Foto: Lapresse