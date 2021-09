Qualificazioni Mondiali 2022, Italia chiamata al riscatto. Servono 3 punti a Reggio Emilia con la Lituania

Dopo i due pareggi consecutivi con Bulgaria e Svizzera, l’Italia vuole salvare almeno in parte il bilancio della finestra di settembre e restare pienamente in corsa per il primo posto nel girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, che garantirebbe agli Azzurri la certezza del pass per la prossima rassegna iridata di calcio maschile.

La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata dunque al riscatto domani sera (ore 20.45) al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Lituania, nella sfida sulla carta più agevole dell’intero raggruppamento. Nel match di andata, disputato a Vilnius lo scorso 31 marzo, la selezione tricolore si impose per 2-0 grazie ai gol nel secondo tempo di Stefano Sensi e Ciro Immobile (su rigore al 94′)

Ad oggi l’Italia è al comando del gruppo C a quota 11 punti, con la Svizzera seconda a 7 (ma con due partite in meno), la Bulgaria terza a 5, l’Irlanda del Nord quarta a 4 (con due incontri in meno rispetto agli Azzurri) e la Lituania in fondo alla graduatoria con quattro sconfitte su altrettante sfide disputate.

Per il Bel Paese si tratta dell’ultima occasione utile per fare punti prima del fondamentale scontro diretto in programma il 12 novembre a Roma contro la Svizzera. Gli ultimi due passi falsi hanno reso decisamente più complicato il percorso azzurro verso la fase finale di Qatar 2022, tuttavia Donnarumma e compagni hanno ancora il destino nelle proprie mani.

9 punti nelle prossime tre partite consentirebbero infatti all’Italia di vincere il girone a prescindere dai risultati altrui. Il primo di questi tre step andrà superato nella giornata di domani contro la modesta Lituania, anche se Mancini ha annunciato diversi cambi di formazione rispetto all’undici di Basilea in modo da poter contare su giocatori più freschi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-LITUANIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Locatelli, Sensi, Pessina; Zaniolo, Raspadori, Kean

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas

Foto: Lapresse