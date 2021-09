Tiene banco la questione legata ai giocatori che sono in lizza per dare una mano alla Virtus Bologna nel periodo di assenza di Nico Mannion, dovuto ai postumi di un brutto virus intestinale. Il play azzurro di certo non sarà pronto per l’inizio del campionato, e in pochi realmente sanno le sue condizioni di salute.

Il giro di nomi, secondo La Repubblica, è particolarmente ampio: sarebbe stato offerto Michael Roll, ma l’americano di passaporto tunisino, che ha dato la vittoria al Paese ad Afrobasket, sarebbe stato scartato e non farà un’altra esperienza in Italia dopo quella di Milano.

Ci sono alcuni nomi pesanti, soprattutto quello di Frank Ntilikina, ad aver fatto capolino, in maniera ovviamente non fisica, tra i muri dell’Arcoveggio. Sul taccuino anche Matt Mooney e Tremont Waters, ma adesso le attenzioni si sarebbero spostate su Yogi Ferrell, il ventottenne ex Clippers con 259 partite in NBA.

Va detto che le V nere non stanno cercando un play che rimanga a gettone, ma che possa anche dare il proprio contributo per il resto dell’anno. Del resto c’è una stagione lunga, con una nuova EuroCup, alle porte, e si inizia a dover anche allungare le rotazioni in vista di momenti che saranno poi decisivi.

Credit: Ciamillo