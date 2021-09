Programma F1, orari e tv GP Russia 2021: palinsesto Sky e TV8 24-26 settembre

Torna in pista dopo una settimana di pausa la massima formula con il Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del 2021. Si riparta dal tracciato di Sochi, pista molto particolare che si articola all’interno del cuore dei Giochi Olimpici Invernali del 2014.

L’olandese Max Verstappen è il leader del Mondiale dopo il round di Monza. Il portacolori della Red Bull precede per 5 punti in classifica il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), out insieme al rivale durante il GP d’Italia dopo un contatto alla ‘Prima Variante’.

Occhi puntati sulla Ferrari che approda in un circuito che ha sempre sorriso alla Mercedes. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz inseguono la Top5, una missione non scontata contro le due McLaren che approdano a Sochi dopo una splendida doppietta in quel di Monza.

Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 207). TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) proporrà come sempre la differita delle qualifiche e della gara, mentre SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming. OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP RUSSIA F1 2021

Programma Sky Sport F1

Venerdì 24 settembre

Prove libere 1 ore 10.30-11.30

Prove libere 2 ore 14.00-15.00

Sabato 25 settembre

Prove libere 3 ore 11.00-12.00

Qualifiche ore 14.00

Domenica 26 settembre

Gara ore 14.00

Programmazione TV8 (da confermare)

Sabato 25 settembre

Ore 18.30 qualifiche

Domenica 26 settembre

Ore 18.20 gara

Foto: LaPresse