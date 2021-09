Pentathlon, Europei U17/U19 Caldas da Rainha 2021: Italia di bronzo nella classifica a squadre U17 maschile

Si è tenuta oggi a Caldas da Rainha, in Portogallo, la quarta giornata degli Europei Under 17 ed Under 19 di pentathlon moderno: l’Italia, che aveva piazzato quattro ragazzi nella finale maschile Under 17, raccoglie la medaglia di bronzo nella classifica a squadre.

Nella finale maschile Under 17 il miglior azzurrino è Matteo Bovenzi (Area 51), quinto con 927 punti, poi Carlo Viggo Cairo (Futura Pesaro) è 16° a quota 907, avanti a Denis Agavriloaie (PM Guidonia), 17° con lo stesso punteggio, infine Tiziano Frangioni (PM Ippocampo) chiude 31° a quota 862.

Poker russo con Egor Zorkin oro con 943 punti davanti ai connazionali Timofei Popov, secondo a quota 942, Maksim Malyshev, terzo con 940, ed Artyom Belchik, quarto a quota 929. Russia ovviamente d’oro nella graduatoria a squadre con 2825 punti, davanti all’Ungheria, d’argento a quota 2747, ed all’Italia, di bronzo con 2741 punti.

Nella categoria Under 19 il basso di iscritte alla prova individuale femminile ha portato alla cancellazione delle qualificazioni odierne. Domani, giovedì 2 settembre, si disputeranno la staffetta femminile Under 17 e le qualificazioni maschili Under 19.

Foto: comunicato stampa FIPM