Equitazione, Europei salto ostacoli 2021: Piergiorgio Bucci settimo dopo la prima prova, Italia nona a squadre

Sono scattati oggi i Campionati Europei senior del salto ostacoli di equitazione, in programma a Riesenbeck, in Germania, fino a domenica 5 settembre: l’Italia del Capo Equipe Duccio Bartalucci chiude la prima prova al nono posto nella classifica a squadre, mentre Piergiorgio Bucci su Naiade d’Elsendam Z è settimo nella graduatoria individuale.

La prima prova dei Campionati, categoria di caccia valida sia per la graduatoria individuale che a squadre, ha visto imporsi il tedesco David Will su C Vier, primo in 71.66. Così gli italiani: 7° Piergiorgio Bucci su Naiade d’Elsendam Z in 74.39, 40° Antonio Maria Garofalo su Conquistador in 83.85, 45° Fabio Brotto su Vanità delle Roane in 84.94, 62° Filippo Marco Bologni su Quilazio in 101.29.

Nella classifica a squadre (stilata con i tre migliori tempi di ciascun Paese) è in testa la Svezia in 222.15, davanti alla Germania, seconda in 224.51, ed alla Svizzera, terza in 225.90. L’Italia al momento è in nona piazza con 243.18 (scartato lo score odierno di Filippo Marco Bologni.

Domani, giovedì, 2 alle ore 13.00, si disputerà la prova valida come primo round della seconda qualificazione individuale e della finale a squadre, mentre venerdì 3, alle ore 13.00, si terrà il secondo round della seconda qualificazione individuale e della finale a squadre, infine domenica 5 si disputerà la finale individuale con il primo round alle ore 14.00 ed il secondo alle ore 16.00.

Foto: Claudio Bosco LPS