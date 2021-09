Hanno parlato oggi alcuni dei protagonisti dell’ormai prossimo Open d’Italia, il numero 78 della storia del golf italiano. Tra loro, anche Guido Migliozzi e Renato Paratore, protagonisti già alle Olimpiadi, in top ten a Crans Montana e pronti a dare battaglia al Marco Simone Golf & Country Club.

Queste le parole di Migliozzi riportate dalla Federgolf: “Gareggiare qui e farlo davanti alla mia famiglia e ai tifosi italiani sarà fantastico. Non lo nascondo, credo alla qualificazione alla Ryder Cup americana e fare bene all’Open d’Italia significherebbe avvicinare un posto per quella sfida che equivale a disputare una finale di Champions League. E’ il sogno di ogni giocatore, sono in lizza per un posto nel team Europe e non l’avrei mai pensato ad inizio stagione. Sarebbe bellissimo tagliare questo traguardo in un anno in cui ho già coronato il desiderio di giocare le Olimpiadi. L’Open d’Italia sarà un grande test, sto giocando bene e sono in fiducia. Ed essere il miglior azzurro nel world ranking mi stimola a far sempre meglio e riempie di orgoglio”.

Così invece Paratore, che gira nella sua Roma: “Gioco in casa e l’obiettivo è quello di fare bene. Arrivo da un settimo posto in Svizzera all’Omega European Masters e sono in fiducia. Poter contare nuovamente sull’apporto del pubblico e giocare qui a Roma, nella città dove sono nato e cresciuto, sarà fantastico. Non vedo l’ora di scendere in campo, sono gasato. Il percorso mi piace molto, ti costringe ad avere pazienza in determinate occasioni e ad attaccare in delle altre. Le Olimpiadi di Tokyo sono state un’esperienza indimenticabile. Così come fantastico è stato vedere tutti quei campioni insieme. Spero di poter disputare, nel 2024, anche i Giochi di Parigi. Guardo certamente anche alla Ryder del 2023, perché credo di avere il talento e le possibilità per essere tra i convocati del team Europe. Ora però c’è l’Open d’Italia e punto a far bene. ‘Il favorito?’. Il danese Rasmus Hojgaard è in grande forma e di campioni in gara ce ne sono tanti. Sarà un torneo equilibrato e spero di giocarmi le mie chance“.

Migliozzi partirà alle 8:30 nel primo giro, mentre per quanto riguarda Paratore lo vedremo alle 13:10. Sono 22 gli azzurri in gara nel torneo che ha visto come ultimo vincitore l’inglese Ross McGowan.

Foto: Federazione Italiana Golf