Parte bene la stagione di Piper Gilles-Paul Poirier. I danzatori canadesi hanno vinto senza patemi la loro prima gara della nuova annata sportiva di pattinaggio di figura, l’Autumn Classic International 2021 di Pierrefonds (Canada), proponendo due nuovi programmi molto particolari.

La coppia che ha centrato la medaglia di bronzo agli ultimi Campionati del Mondo ha optato per una rhythm dance che ha letteralmente spaccato in due pubblico e addetti ai lavori (c’è chi l’ha adorata, c’è chi non l’ha compresa), pattinata su “I Guess That’s Why They Call It the Blues” e “Still Standing” di Elton John: leggermente piantata nella prima parte, ancora in cerca della giusta fluidità. Benissimo invece nella seconda dopo il cambio di ritmo con una buona sequenza di passi che ha contribuito a raggiungere nel segmento quota 83.35.

Interessante la free dance, in evidente fase di rodaggio. Anche in questo caso ci ritroviamo davanti a una selezione particolare, “Long and winding road” di Paul McCartney nella versione di Govardo, una musica in crescendo che riesce a risaltare a pieno le caratteristiche dei danzatori, autori di una coreografia ricercata e ricca di dettagli: davvero attraente in tal senso ad esempio la costruzione della complessa sequenza di twizzles e quella degli elementi coreografici che hanno concesso ai padroni di casa di raggiungere quota 152.62 per 208.97, seminando con facilità gli spagnoli Olivia Smart-Adrian Diaz (191.31) e gli statunitensi Caroline Green-Michael Parsons.

Grande sorpresa nella specialità individuale femminile con la vittoria della pattinatrice cipriota Marilena Kitromilis, audace a spianarsi la strada confezionando uno short di buon livello formato dal classico asset doppio axel, triplo flip, triplo lutz/triplo toeloop realizzando poi il secondo libero confezionando un layout composto, tra i vari elementi, da due doppi axel e due tripli lutz con cui ha conquistato l’incoraggiante totale di 180.72 regolando la davvero poco riconoscibile sudcoreana Young You (seconda con 180.25), Seoyeon Ji (terza con 173.69), e la statunitense Karen Chen, quarta con 173.00.

Non pochi sbadigli nella gara maschile, un mini Campionato Nazionale tutto canadese dove a spuntarla è stato Conrad Orzel, il quale dopo uno short positivo caratterizzato dal quadruplo salchow (sul quarto) e dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, si è reso artefice di un libero viziato da molteplici sbavature a partire dalla seconda metà della prova, fermando il suo punteggio ad appena 207.31. Lontani gli altri due partecipanti, di livello nettamente inferiore: Bennat Toman, secondo con 172.33, e Beres Clements, terzo con 153.48.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Conrad ORZEL CAN 207.31 1 1 2 Bennet TOMAN CAN 172.33 2 2 3 Beres CLEMENTS CAN 153.48 3 3 WD Samuel ANGERS CAN WD Nam NGUYEN CAN

Foto: LaPresse