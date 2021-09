Doveva essere la gara dell’esordio di Vanessa James ed Eric Radford, ma nei fatti è stata quella dell’exploit di Riku Miura-Ryuchi Kihara. Alla Sportplexe di Pierrefonds (Quebec, Canada), impianto sportivo teatro degli Autumn Classic International 2021 di pattinaggio di figura, la coppia d’artistico giapponese ha infatti rubato la scena alla concorrenza più blasonata non solo vincendo per dispersione, ma conquistando un overall al di sopra dei 200 punti.

Sfoggiando una condizione di forma smagliante, gli atleti seguiti da Bruno Marcotte, Meagan Duhamel e Brian Shales sono riusciti a prendere il largo realizzando in modo molto positivo 10 degli 11 elementi pianificati. Al netto infatti in sachow in parallelo ruotato solo doppio, i nipponici hanno fatto il pieno del GOE nei sollevamenti, particolarmente bello l’axel lasso (livello 4), nei due lanciati, con nota di merito nel triplo lutz, oltre che nella spirale (livello 4) e nel triplo twist, raccogliendo 131.74 (66.06, 65.68) per 204.06, punteggio chiaramente da non prendere come valore assoluto visto il contesto ma che conferma la crescita significativa già evidenziata negli ultimi World Team Trophy 2021.

A ben venti lunghezze di distanza hanno occupato il posto d’onore quindi i già citati James-Radford che, con due errori pesanti in entrambi gli elementi in parallelo e con una caduta nel triplo lutz lanciato, hanno guadagnato 115.72 (55.24, 62.48) per 184.01, comunque un ottimo punto di partenza in vista del futuro, anche se la strada da fare sembra ancora veramente tanta in un lasso di tempo tremendamente breve.

Decisamente più staccati infine Ashley Cain Gribble-Timothy Leduc, terzi con il quinto libero valutato 111.06 (53.38, 59.68) per 170.64.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

