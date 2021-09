Pattinaggio artistico: i georgiani Safina-Berulava in testa dopo lo short delle coppie. Terzi Barquero-Zandron

Proseguono le gare alla l’Eissportzentrum di Oberstdorf (Germania), impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana il Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series e di fondamentale importanza in quanto valida come ultima chiamata per le Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo lo short maschile che ha visto imporsi lo statunitense Vincent Zhou, a scendere sul ghiaccio tedesco per disputare il segmento più breve sono stati gli atleti delle coppie.

Una prova certamente combattuta quella andata in scena nel primo pomeriggio di giovedì 23 settembre, con la bellezza di ben quattro coppie raccolte nell’arco di soli sei punti. Al comando provvisorio si sono piazzati di misura i georgiani Karina Safina-Luka Berulava, i quali si sono imposti grazie al miglior punteggio tecnico maturato grazie a una prestazione positiva contrassegnata da elementi ben eseguiti come il triplo twist – chiamato di livello quattro come nel caso del sollevamento, della step sequence e della trottola side by side – il triplo rittberger lanciato e la spirale (livello 3). Grazie a questi fattori gli allievi di Pavel Sliusarenko hanno raggiunto quota 66.46 (37.66, 28.80), appena diciotto centesimi in più rispetto ai tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert (non in lizza per la qualificazione olimpica), apparsi in buona condizione dopo l’infortunio e secondi con 66.26 (35.96, 30.30).

Ottimi anche Laura Barquero-Marco Zandron, spagnoli di stanza all’IceLab di Bergamo, bravissimi a salire provvisoriamente sul gradino più basso del podio con un programma al di sopra dei 60 punti, nello specifico 62.01 (35.12, 27.89) con cui hanno preceduto i cinesi Yunchen Wang-Yihang Huang, quarti con 60.21 (33.37, 27.84). Al momento dunque ad occupare le tre caselle valide per volare in Cina a febbraio ci sono Georgia, Spagna e Cina.

Molto bene anche gli azzurri (neanche in loro in lizza per la qualificazione) Sara Conti-Niccolò Macii che, al netto di una caduta nel triplo rittberger lanciato, hanno ben figurato confezionando una performance dove hanno migliorato sensibilmente il proprio personal best raccogliendo la nona posizione con 53.96 (28.95, 26.01), punteggio con cui potranno tentare anche una piccola risalita in vista del libero.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Valerio Origo