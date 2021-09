Pattinaggio artistico: Della Monica-Guarise sul velluto dopo lo short al Lombardia Trophy. Barquero-Zandron sorprendono

Ottima partenza stagionale per Nicole Della Monica-Matteo Guarise, nettamente al comando della classifica dopo lo short delle coppie al Lombardia Trophy 2021-Memorial Anna Grandolfi, competizione internazionale di pattinaggio artistico di scena questo weekend presso l’Ice Lab Arena di Bergamo.

Gli azzurri, mantenendo il davvero splendido programma dello scorso anno ispirato al periodo del lockdown, hanno stregato il pubblico di casa firmando una prestazione importante in una gara, è doveroso dirlo, dal livello tutt’altro che basso malgrado una concorrenza ridotta. Bene il triplo twist inaugurale (livello 4) per gli allievi di Cristina Mauri che, successivamente, hanno atterrato senza patemi il triplo salchow in parallelo, passando poi in rassegna il triplo rittberger lanciato, ben eseguito seppur con un arrivo lievemente sporco. A seguito del sollevamento del gruppo 4 (livello 4) gli azzurri hanno quindi portato a termine la prova snocciolando la sequenza di passi, la spirale e la trottola combinata side by side (tutte di livello 4) ricevendo un ottimo grado di esecuzione.

Grazie alla prestazione priva di errori i pattinatori delle Fiamme Oro hanno raggiunto quota 72.35 (40.69, 31.66), staccando di sette punti la sorprendente coppia spagnola di nuova formazione, stanziata proprio a Bergamo, composta da Laura Barquero-Marco Zandron, apparsi decisamente in palla e già con una coesione significativa oltre che con un bagaglio tecnico notevole, ben sfoggiato oggi nel corso dei sette elementi, realizzati con velocità e qualità tanto da ricevere una valutazione di 65.12 (37.18, 27.94). Performance iper positiva e priva di errori pesanti anche per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, al momento in terza posizione scavalcando quota 60, nello specifico 61.91 (33.31, 28.60).

Ottime risposte anche da Sara Conti-Niccolò Macii, saldamente al quarto posto con 57.54 (31.66, 31.55), punteggio non banale se consideriamo il twist ruotato volutamente doppio e una piccola sbavatura nel triplo rittberger lanciato, arrivato con una mano sul ghiaccio. Da segnalare infine il debutto assoluto di Riccardo Maglio-Irma Caldara, noni con 43.24 (23.02, 20.22).

Il programma libero delle coppie si svolgerà domani, domenica 12 settembre, a partire dalle ore 19:35.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Valerio Origo