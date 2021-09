Pattinaggio artistico: Barquero-Zandron conquistano il secondo posto nelle coppie al Nebelhorn Trophy 2021

Non è coinvolta in questa occasione nel giro delle qualificazioni olimpiche. Ma sorride, eccome se sorride l’Italia del pattinaggio artistico. Laura Barquero-Marco Zandron, la coppia che gareggia per la Spagna stanziata all’IceLab di Bergamo ha staccato il pass per Pechino 2022 conquistando il secondo posto al Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale in scena questo fine settimana presso l’Eissportzentrum di Oberstdorf, in Germania.

Gli allievi Barbara Luoni e Luca Demattè, al primissimo anno di attività insieme, hanno confezionato un programma libero di alto profilo, prendendo il largo con tre sollevamenti ben realizzati, reverse lasso, axel lasso e del gruppo 3 (tutti di livello 4) e con due lanciati ben eseguiti, nello specifico triplo flip e triplo rittberger, fattori che hanno permesso ai pattinatori non solo di raccogliere l’importante punteggio nel segmento di 119.60 (61.46, 58.14) ma di conquistare alla prima uscita in una gara ISU un punteggio sopra quota 180, precisamente 181.61, appena quattro punti in meno dei tedeschi di esperienza Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert – non in lizza per la qualifica come i quarti Annika Hocke-Robert Kunkel – vincitori con 118.99 (58.92, 61.07) per 185.25. Un risultato meritato dunque per due atleti che, senza dubbio, possono essere considerati la vera rivelazione di questo primissimo stralcio di stagione.

Una gara dai risvolti thriller quella per la corsa Olimpica, conclusa con la clamorosa esclusione della compagine cinese formata da Yuchen Wang-Yihang Huang, colpevoli di aver sbagliato entrambi i salti lanciati, realizzandoli con caduta, due sbavature sanguinose che li ha condannati alla sesta piazza con 102.48 (50.95, 53.35) per 162.69.

Ad approfittare della situazione sono stati quindi gli israeliani Hailey Kops-Evgeni Krasnopolski, quinti con 111.50 (60.57, 51.93) per 168.21. Brivido poi per i georgiani Karina Safina-Luka Berulava, primi dopo lo short e terzi nella classifica finale con 111.70 (54.16, 57.54) per 178.61 malgrado un passaggio a vuoto nell’ultimo sollevamento, non salito correttamente.

Buon decimo posto finale infine per gli azzurri Sara Conti-Niccolò Macii che, chiamati in corsa a sostituire all’ultimo momento Nicole Della Monica-Matteo Guarise, hanno ben figurato ritoccando il proprio primato personale guadagnando 89.48 (42.41, 49.07) per 143.44, numeri destinati a salire di colpi nei prossimi appuntamenti.

PECHINO 2022: LE ULTIME ASSEGNAZIONI NELLE COPPIE

Georgia (primo spot) Spagna (primo spot) Israele (primo spot)

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Valerio Origo