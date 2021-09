Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Riccione 2021: Campagnol-Qualizza avanti dopo la style dance

Tante sorprese nelle restanti prove della prima giornata dei Campionati Europei 2021 di pattinaggio artistico a rotelle Junior e Senior, in scena fino a martedì 7 settembre presso la PlayHall di Riccione (Rimini). Dopo le innumerevoli medaglie degli obbligatori, per ciò che concerne la massima categoria sono scesi in pista le coppie di danza e i singolisti della disciplina dell’inline per i segmenti brevi, invertendo al momento tutti i pronostici.

Sì perché proprio nella danza a posizionarsi in testa alla classifica sono stati Rachele Campagnol-Mattia Qualizza, oggi apparsi in una condizione di forma a dir poco fantasmagorica. Gli azzurri sono cresciuti di colpi rispetto agli Italian Roller Games confezionando una style da 63.25 (32.75, 30.50), ornata da una sequenza di cluster di qualità chiamata di livello 2, da un sollevamento rotazionale di livello 4 e da due sezioni di Tango Islanda ben eseguite, concludendo il programma con la serie in presa, piatto forte della casa, dove hanno ricevuto un QOE oscillante tra il +1 e il +2.

Grazie a quanto sciorinato gli atleti hanno arginato i favoritissimi portoghesi Ana e Pedro Walgode che, nonostante una superiorità nelle components, sono rimasti indietro principalmente per i cluster, chiamati solo di livello 1, fermando il loro punteggio a 61.73 (30.60, 31.13), appena un punto in più dei Campioni Italiani in carica Asya Sofia Testoni-Giovanni Piccolantonio, al momento terzi con 60.87 (31.75, 29.12) catturando principalmente l’attenzione nel pattern di Tango Islanda, assegnato di livello 4 in entrambe le sezioni, aspetto tutt’altro che banale. Leggermente più staccati Caterina Artoni-Roul Allegranti, quarti con 55.18 (28.05, 27.13) dopo una danza rallentata da un grado di esecuzione negativo nella seconda parte del Tango e da dei Cluster (livello 1) non eccezionali. I giochi, in vista del libero, sono comunque aperti.

Salta il balco anche nell’inline femminile, con al comando Zoe Cattarin che, seppur con un paio di sbavature (una chiamata di sottoruotato nel doppio loop in combinazione con il doppio flip e un doppio lutz falloso), ha portato a termine la prova eseguendo delle buone trottole e una sequenza di passi di livello 2, ricevendo una valutazione di 36.11 (17.11, 19.00) posizionandosi davanti ad Alessia Mangiarano, abile a far valere il suo punto di forza più grande, ovvero le componenti del programma (sono le sue non a caso le migliori), grazie alle quali ha ottenuto il posto d’onore provvisorio con 34.27 (14.66, 19.61). Terza invece la russa Anna Semisynova con 32.88 (14.87, 18.01).

Prestazione non facile per Mekta Kuk, al momento sesta con 28.32 (12.32, 16.00) ma con buone chance di risalita in vista del libero. Nessun problema infine per Antonio Panfili, abbondantemente in testa con 41.46 (18.58, 22.88) nella lotta a due con lo spagnolo Alex Ilici Timofei, secondo con 34.99 (14.24, 20.75).

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)