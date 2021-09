Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2021: è già tripletta azzurra! Incetta di medaglie negli obbligatori

È già incetta di medaglie in casa Italia ai Campionati Europei 2021 di pattinaggio artistico a rotelle Junior e Senior, evento in programma fino al 7 settembre alla PlayHall di Riccione (Rimini). Nella prima parte della giornata inaugurale, dedicata in pieno alla complessa e sempre affascinante specialità degli obbligatori, i nostri ragazzi hanno occupato la bellezza di otto posizioni sul podio (su undici disponibili).

In campo Senior gli atleti si sono dovuti destreggiare con i tre esercizi estratti dal gruppo 4, cominciando la gara quindi con il Doppio tre indietro esterno combinato con controvolta esterna e doppio tre avanti (partenza sinistra), proseguendo quindi con l’Otto boccola avanti esterno (partenza destra) e terminando poi con il Controtre indietro esterno combinato con volta interna controtre avanti (partenza sinistra). Nella categoria maschile gli azzurri sono riusciti a confezionare una straordinaria tripletta, lasciando la concorrenza a mani vuote.

A vincere, nettamente, il titolo è stato Mirco Schiavoni, già Vice Campione Mondiale Junior, artefice di una gara in cui ha ricevuto complessivamente la preferenza da quattro giudici su cinque, conquistando il totale di 107.100. Leggermente più staccato Luca Innocenti, secondo con 104.700 a un punto da Federico Trento, terzo con 103.200. Da rimarcare la differenza netta con la compagine tedesca, con nessuno dei tre partecipanti, piazzatisi dal quarto al sesto posto, che è riuscito ad agguantare quota 100.

I tedeschi tuttavia possono festeggiare la vittoria della brava Alina De Silva che, con 115.800, è stata autrice di un vero e proprio testa a testa a colpi di piazzamenti con Chiara Trentini, seconda con 114.500. A salire sul gradino più basso del podio è stata invece Desirèe Cocchi, la quale con 113.400 ha preceduto la compagna di squadra Alessia Donadelli, quarta con 103.200.

Germania protagonista anche tra gli atleti Junior con la vittoria di Tamina De Silva, abile a superare con 108.100 in una prova al cardiopalma Lisa Emma Nanni e Sofia Roncarati, rispettivamente seconda e terza racchiuse in un fazzoletto con 108.300 e 108.800. Quarto posto invece per Francesca Povolettoni (100.600). Missione compiuta infine per Alessandro Trisciani, vincitore per dispersione con 91.900 contro lo svizzero Andrè Wiesli (81.00).

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di World Skate, WRG Event)