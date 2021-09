Ne avevamo proprio bisogno di queste emozioni. L’Italia del pattinaggio artistico a rotelle ha sigillato una meravigliosa doppietta nella specialità della danza ai Campionati Europei 2021 Junior e Senior, in scena fino a mercoledì 7 settembre presso la PlayHall di Riccione (Rimini). A termine di una gara intensissima, ornata da prestazioni in cui tutte le coppie coinvolte hanno davvero dato tutto gettando il cuore oltre l’ostacolo, a spuntarla sono stati Rachele Campagnol-Mattia Qualizza.

Gli azzurri, già primi dopo la style dance, hanno retto l’altissima pressione confezionando una danza libera di altissimo profilo, ottenendo il miglior riscontro sia sul tecnico (facendo il pieno nel QOE) che sulle components e snocciolando tanti elementi di alto valore: maestoso ad esempio l’originalissimo e complesso sollevamento stazionario inaugurale, chiamato di livello 4 come i cluster non in presa eseguiti con grande precisione e il sollevamento rotazionale finale.

Sfoggiando un’ottima condizione di forma, gli atleti di Boris Mazziero hanno quindi toccato i 90 punti nel segmento, raccogliendo 90.12 (45.75, 44.37) per 153.37, conquistando la medaglia d’oro al primo anno effettivo insieme. Un traguardo significativo, per due ragazzi che hanno già catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori dalle primissime battute della loro carriera come coppia.

Sensazionali anche Asya Sofia Testoni-Giovanni Piccolantonio, protagonisti di una prova in cui sono andati vicinissimi a quota 90 toccando punte d’eccellenza (i cluster sono stati certamente il loro highlight), accontentandosi di 89.66 (45.45, 44.21) per 150.53, punteggio con cui hanno comunque compiuto il meritato sorpasso per quanto espresso oggi in pista sui portoghesi Ana e Bruno Walgode, terzi con 85.25 (43.65, 41.60) per 146.98 dopo una performance viziata da una defaillance nei travelling. Positiva anche la gara di Caterina Artoni-Roul Allegranti, quarti con 82.13 (43.95, 38.18) 137.31.

Tripletta azzurra nelle coppie d’artistico, con la vittoria netta di Alice Esposito-Federico Rossi, i quali hanno dominato anche nella giornata odierna malgrado un libero macchiato da alcuni errori. Seppur realizzando un triplo twist (livello 1) di qualità e due sollevamenti per palati fini – Venerucci (livello 4) e Laccio (livello 3) – oltre che una buona spirale della morte, i Campioni Italiani in carica hanno perso punti nell’esecuzione del doppio axel side by side, arrivato in modo falloso come nel caso dei due lanciati triplo rittberger e triplo flip, commettendo poi una spaventosa caduta nell’ultimo sollevamento pianificato. Malgrado le sbavature gli azzurri sono riusciti comunque a guadagnare più di 100 punti, nello specifico 106.65 (62.30, 46.35) per 183.54.

A più di ventisette lunghezze di distanza si sono piazzati poi Micol Mills-Tommaso Cortini, secondi con 88.71 (58.83, 34.88) per 156.69 anche se con una prova leggermente sporca. Terzi infine Caterina Locuratolo-Aldo Rrapushi, terzi con 68.90 (42.00, 27.90) per 113.50.

Oro anche in campo Junior con la splendida rimonta di Alice Piazzi-Alessandro Bozzini che, grazie a un buon libero, hanno superato con il totale di 136.12 sia gli spagnoli India Gonzalez Rojo-Hector Diez Severino (secondi con 133.97) che Matilde Caputo-Jacopo Campoli (terzi con 131.88).

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)