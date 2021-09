Paralimpiadi 2021, tutti gli italiani in gara il 5 settembre. Orari, programma gare, tv

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 si chiuderanno domani, domenica 5 settembre, quando si assegneranno le ultime medaglie: in Giappone sono stati in palio nel complesso in 12 giorni ben 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open.

In tutto alle Paralimpiadi sono stati presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open. In tutto in Giappone, tra agosto e settembre, in questa manifestazione sono stati 22 gli sport protagonisti.

La RAI anche domani trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI, infatti, ha acquisito i diritti per le Paralimpiadi di Tokyo 2021. Di seguito tutti gli azzurri in gara domani, domenica 5 settembre.

ITALIANI IN GARA PARALIMPIADI 2021

5 SETTEMBRE 2021

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30

Qualificazioni carabina a terra 50 metri SH1-R6 mista / open (Jacopo Cappelli)

Asaka Shooting Range, ore 4:30

eventuale Finale carabina a terra 50 metri SH1-R6 mista / open

Olympic stadium, ore 13:00

Cerimonia di chiusura

