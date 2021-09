Simone Barlaam, nei 100 farfalla S9, si porta a casa un’altra medaglia, ed è d’argento. A precederlo soltanto l’australiano William Martin, che lo ha preceduto di oltre due secondi con annesso record del mondo in 57″19. Quarto Federico Morlacchi, all’ultima volta alle Paralimpiadi.

Queste le sue parole: “Sono contento della mia gara, oggi ero veramente tranquillo e volevo fare il mio. Ho fatto il mio secondo tempo di sempre, sono soddisfatto. Diciamo che Martin ci ho provato per 60 metri a stargli dietro, poi era abbastanza imprendibile“.

E poi ancora: “Però (riferendosi al complesso status di Martin, N.d.R.) diciamo che ci sono un po’ di cose che non tornano, è vero che è una medaglia che non fa mai male. Domani la steffetta, non so cosa farò, ultima fatica di questa Paralimpiade“.

Per Barlaam bilancio di un oro e due argenti in questa edizione nipponica dell’evento paralimpico. Il tutto si va ad aggiungere ai 7 ori, 2 argenti e 1 bronzo che il milanese detiene nel palmares in termini di Mondiali.

Foto: CIP Bizzi