Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: Luigi Beggiato conquista la medaglia di bronzo nei 50sl S4!

Continua la pioggia di medaglie nel nuoto nei Giochi Paralimpici di Tokyo. La giornata odierna, fino a questo momento, aveva già assegnato la medaglia d’argento a Antonio Fantin, Stefano Raimondi e Simone Barlaam, più il bronzo di Francesca Bettella. La quinta in ordine di tempo porta la firma di Luigi Beggiato che, nei 50 stile libero S4 ha conquistato il terzo posto.

Il successo è andato all’israeliano Ami Omer Dadaon con il tempo di 37.21 (nuovo record paralimpico) davanti al giapponese Takayuki Suzuki in 37.70, quindi medaglia di bronzo per Luigi Beggiato in 38.12, nonostante qualche problema in partenza che lo hanno rallentato e, di conseguenza, reso impossibile la rincorsa alla medaglia del metallo più pregiato.

Quarto posto per il messicano Angel de Jesus Camacho Ramirez in 39.37, quinto per il cinese Benying Liu in 39.98, sesto per il brasiliano Eric Tobera in 41.46 quindi settimo l’israeliano Ariel Malyar in 41.70. Squalificato, invece, il ceco Arnost Petracek.

Foto: luigi beggiato – Comunicato FINP