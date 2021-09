Altro giro, altro oro. E che oro. Antonio Fantin ha infatti vinto con ampio merito la medaglia più pregiata alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 in occasione della Finale dei 100 stile libero categoria S6 registrando il nuovo record del mondo con 1’03″71.

L’azzurro, grande favorito della vigilia, è stato artefice di una prestazione magistrale e in rimonta; costretto alla partenza in acqua ha concluso il passaggio ai 50 metri in terza posizione, per poi dominare la seconda vasca in lungo e in largo tanto da piazzarsi poi davanti al colombiano Nelson Crispin Coronzo (1’04″82) e al brasiliano Talisson Henrique Glock (1’05″45), rispettivamente argento e bronzo.

Grande, come logico che sia, la gioia del nuotatore friulano in mixed zone: “È un sogno che diventa realtà che ho coltivato per tanti anni e che ho realizzato grazie a una grandissima squadra, a cominciare dal mio grande allenatore Matteo Poli, dalla mia famiglia ai miei amici“, ha detto l’atleta ai microfoni di RAI Sport.

Una vittoria commovente che, infine, il nativo di Latisana ha voluto dedicare alla madre ricordando il suo passato: “Questa medaglia va all’Antonio piccolo che ci ha sempre creduto e alla mamma Sandra che, quando l’Antonio piccolo non voleva entrare in acqua, lo portava comunque, ogni giorno, in piscina“.

Foto: LaPresse