LIVE Nuoto, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fantin, oro e record del mondo! Bronzo per Xenia Palazzo nei 50 sl S8! Italia quarta nel medagliere

RISULTATI BATTERIE DELLA NOTTE

12.58 L’ottava giornata del nuoto paralimpico si chiude qui. Buon proseguimento di giornata con OA Sport!!!

12.56 L’Italia conferma il quarto posto nel medagliere del nuoto paralimpico con 11 ori, 11 argenti e 7 bronzi. Ucraina al terzo posto per il maggior numero di argenti (15), Cina seconda con 14 ori, 14 argenti e 16 bronzi e Russia prima grazie ai suoi 15 ori.

12.54 Vittoria scontata della brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago, che riscrive il record paralimpico in 1.14.89. Seconda la russa Daria Lukianenko in 1.17.55, terzo posto per l’ucraina Yaryna Matlo in 1.20.31.

12.50 Ultima gara di giornata, i 100 rana SB12 donne. La startlist:

1 da SILVA SOUSA Lucilene BRA SB12 T 1:36.47

2 MOTA ECHARRY Belkis Dayanara VEN SB12 T 1:28.97

3 MATLO Yaryna UKR SB12 0 1:22.82

4 GOMES SANTIAGO Maria Carolina BRA SB12 T 1:14.79

5 LUKIANENKO Daria RPC SB12 T 1:15.16

6 SOON Sophie Jin Wen SGP SB12 T 1:27.48

7 RAKHIMBEKOVA Aliya KAZ SB12 0 1:30.68

12.47 Vittoria di Vali Israfilov nei 100 rana SB12: l’azero ha battuto l’ucraino Oleksii Fedyna e il russo Artur Saifutdinov con il tempo di 1.04.86, nuovo record paralimpico.

12.45 L’ottava giornata del nuoto paralimpico italiano si conclude dunque con l’oro di Antonio Fantin nel 100 sl S6 ed il bronzo di Xenia Francesca Palazzo nei 50 SL S8.

12.41 Arriva la quarta medaglia per la palermitana Xenia Francesca Palazzo, secondo bronzo per lei! L’azzurra è brava ad uscire negli ultimi 20 metri e a mettersi alle spalle l’ucraina Kateryna Denysenko! Primo posto per la russa Viktoriia Ishchiulova, argento per la brasiliana Jeronimo de Araujo.

12.40 ALTRA MEDAGLIA PER XENIA PALAZZO! BRONZO NEI 50 SL S8!! BRAVISSIMA L’AZZURRA IN 31.17!!!

12.40 PARTITE!!! FORZA XENIA!!!

12.37 Adesso invece tocca alla finale dei 50 sl S8 S8. C’è Xenia Francesca Palazzo in corsia 3. La startlist:

2 WEGGEMANN Mallory USA S7 A 3,5,12 32.63

3 PALAZZO Xenia Francesca ITA S8 A 3,5,12+ 31.57

4 ISHCHIULOVA Viktoriia RPC S8 1,2,4 30.35

5 JERONIMO de ARAUJO BRA S8 3,5,12+ 31.40

6 NEIUFI Tupou NZL S8 3,5,12+ 32.47

7 DENYSENKO Kateryna UKR S8 1,2,4 32.81

8 BIRD Morgan CAN S8 A 3,5,12+ 33.20

12.33 Podio tutto cinese nei 50 sl S5, con Zheng Tao che firma il record paralimpico in 30.31. I connazionali Weiyi Yuan e Lichao Wang sul secondo e terzo gradino del podio. Settimo posto per Francesco Bocciardo in 33.22.

12.33 PARTITI!!!

12.31 Momento degli azzurri nei 50 stile libero, con Francesco Bocciardo in corsia 7.

12.14 Vittoria per Elena Krawzow: la tedesca vince in 1.13.46, tenendosi dietro la britannica Rebecca Redfern (1.14.10) e l’americana Colleen Young (1.15.69). Pausa per le premiazioni e l’Italia torna protagonista con Xenia Francesca Palazzo e Francesco Bocciardo.

12.09 Ora è il momento dei 100 rana SB13 femminili. Non c’è Carlotta Gilli, eliminata in batteria.

1 TOSHPULATOVA Shokhsanamkhon UZB SB13 0 1:21.60

2 NI RIAIN Roisin IRL SB13 0 1:20.81

3 YOUNG Colleen USA SB13 0 1:16.40

4 KRAWZOW Elena GER SB13 T 1:15.31

5 REDFERN Rebecca GBR SB13 0 1:15.46

6 ZUDZILAVA Anastasiya BLR SB13 T 1:20.09

7 LATRITSKAIA Mariia RPC SB13 0 1:21.11

8 ENDROLATH Marlene GER SB13 T 1:21.81

12.06 Il tedesco Taiso Engel è campione olimpico dei 100 metri rana SB13. Per lui c’è anche il record del mondo in 1.02.97. Secondo posto per l’americano David Henry Abrahams (1.04.38), terzo per Nurdaulet Zhumagali, kazako (1.05.20).

12.02 Stanno per partire i 100 metri rana SB13. Anche in questa gara nessun italiano. La startlist completa:

1 NIKIFOROV Maksim RPC SB13 0 1:08.14

2 MUSABEKOV Firdavsbek UZB SB13 0 1:06.42

3 ZHUMAGALI Nurdaulet KAZ SB13 0 1:04.97

4 ENGEL Taliso GER SB13 0 1:03.52

5 ABRAHAMS David Henry USA SB13 0 1:04.04

6 BOKI Ihar BLR SB13 0 1:05.86

7 van WANROOIJ Thomas NED SB13 0 1:06.83

8 SOVETKANOV Nurali KAZ SB13 0 1:10.77

11.46 Sudando e sgomitando, la neozelandese Sophie Pascoe vince per la quarta volta consecutiva i 200 misti SM9 in 2.32.73. Zsofia Konkoly arriva ad un soffio da spodestarla in 2.33.00, terzo posto per la spagnolo Nuria Marques Soto in 2.35.64.

11.42 Ora è il momento della gara femminile dei 200 misti SM9, con nessuna italiana impegnata. La startlist:

1 KEANE Ellen IRL SM9 1,3,5 2:40.99

2 SCHMIT Summer USA SM9 1,3,5 2:40.27

3 MARQUES SOTO Nuria ESP SM9 8 2:38.79

4 PASCOE Sophie NZL SM9 8,12+ 2:34.55

5 KONKOLY Zsofia HUN SM9 1,3,5 2:35.16

6 XU Jialing CHN SM9 1,3,5 2:39.88

7 GIMENEZ Daniela ARG SM9 3,5 2:40.94

8 GASCON Sarai ESP SM9 1,3,5 2:41.78

11.39 Il russo Andrei Kalina beffa Timothy Hodge nella terza vasca ed è nuovo campione olimpico dei 200 misti SM9! Terzo posto per il francese Ugo Didier.

11.34 Questa è la gara in cui avrebbe dovuto essere protagonista Federico Morlacchi, ma l’azzurro è stato squalificato in batteria per virata irregolare.

11.33 La startlist della finale dei 200 misti SM9:

1 REYNOLDS Jesse NZL SM9 9 2:24.89

2 SALGUERO GALISTEO Oscar ESP SM9 1,3,5 2:23.73

3 DIDIER Ugo FRA SM9 12+ 2:20.86

4 HODGE Timothy AUS SM9 3,5,12+ 2:17.41

5 SHCHALKANAU Yahor BLR SM9 12+ 2:20.00

6 KALINA Andrei RPC SM9 1,3,5 2:21.39

7 KESNAR Jonas CZE SM9 1,3,5 2:24.03

8 YAMADA Takuro JPN SM9 1,3,5 2:26.65

11.19 Altro momento di pausa adesso per le premiazioni. Alle 11.31 sarà il momento dei 200 misti SM9, senza italiani.

11.14 Oro e record del mondo per Karolina Pelendritou, che vince in 1.19.78 resistendo al ritorno di Ma Jia (1.19.82). Terzo posto per l’ucraina Yana Berezhna (1.27.02), ottava e ultima Martina Rabbolini (1.34.29) che conferma la sua poliedricità con la quarta finale delle sue Paralimpiadi.

11.13 PARTITE! FORZA MARTINA!!!!

11.12 Ma l’Italia torna nuovamente a tifare per una sua rappresentante. Nella gara femminile dei 100 rana SB11 propone Martina Rabbolini all’ultimo atto.

11.07 Settimo posto per Federico Bassani nella finale dei 100 rana SB11. Vittoria per il favorito olandese Rogier Dorsman (1.11.22) che batte in pochi centesimi il giapponese Keiichi Kimura (1.11.78) ed il cinese Bozun Yang (1.12.62). L’azzurro chiude in 1.20.57.

11.05 PARTITI! FORZA FEDERICO!!

11.04 Tutto pronto per la partenza della finale dei 100 rana SB11, con Federico Bassani…

11.02 Concluse le premiazioni con Antonio Fantin che si è messo al collo la medaglia d’oro, ora è il momento dei 100 rana SB11 maschile con Federico Bassani!

10.58 Altri quattro gli italiani che saranno impegnati nelle finali odierne. Federico Bassani sarà seguito da Martina Rabbolini nei 100 rana SB11. Poi toccherà a Francesco Bocciardo nei 50 sl S5, preceduto da Xenia Francesca Palazzo nei 50 sl S8.

10.52 Comunque finirà, per il nuoto paralimpico italiano sono dei Giochi da ricordare: cinque anni fa le medaglie furono soltanto 13, ad oggi siamo già a quota 28.

10.48 Con i risultati di questa prima tornata odierna, l’Italia è al quarto posto del medagliere del nuoto: stessi ori dell’Ucraina, undici, ma meno argenti (11 a 14).

10.45 L’Italia sarà subito protagonista al ritorno in vasca. Federico Bassani sarà impegnato nei 100 metri rana SB11.

10.42 Momento premiazioni adesso, le gare riprenderanno fra una ventina di minuti.

10.38 Aurelie Rivard distrugge il suo stesso record del mondo abbassandolo di cinque secondi. La colombiana chiude a 4.24.08, superando l’ungherese Bianka Pap (4.29.83) e la polacca Oliwia Jablonska (4.33.20).

10.31 Ora tocca alle donne nei 400 stile libero S10. Nessuna batteria viste le poche partecipanti, corsie occupate dalla 2 alla 7.

10.28 Niente da fare per Stefano Raimondi, che chiude al quarto posto questa finale dei 400 sl S10. Vittoria per Maksym Krypak, con l’ucraino unico a chiudere sotto i quattro minuti (3.59.62). Secondo l’olandese Bas Takken, terzo l’australiano Thomas Gallagher. Raimondi chiude con il tempo di 4.07.38.

10.27 Per Stefano diventa difficilissima. Gallagher e Takken sono più vicini alla vetta di Krypak rispetto all’azzurro, che è a tre secondi e mezzo dalla testa a 100 metri dalla fine.

10.26 Perde qualche bracciata Raimondi, al quarto posto. A quasi due secondi da Krypak in testa. Forza Stefano..

10.25 Il recordman Maksym Krypak chiude in testa i primi 100 metri. Raimondi è in linea con le prime posizioni, quarto posto in 57.96.

10.24 PARTITI!! FORZA STEFANO!!!

10.24 Piccola nota su Raimondi, entrato in finale con l’ultimo tempo: il nuotatore azzurro ha dichiarato di fare pretattica, rallentando un po’ di proposito negli ultimi metri…

10.23 E ora arriva subito un’altra chance di medaglia: è il momento dei 400 stile libero S10 con Stefano Raimondi!

10.20 Rimonta da applausi per Antonio Fantin, che per caratteristiche parte con qualche metro di svantaggio per poi recuperare sugli avversari. Piano piano l’azzurro supera il cinese Jia, il brasiliano Glock e il colombiano Crispin Corzo negli ultimi 15 metri, aggiornando il suo record del mondo in 1.03.71! Secondo posto per Nelson Crispin Corzo (1.04.82), terzo il brasiliano Glock.

10.18 OROOOOOOOOO!!!!!!! OROOOOOOOO!!!!!! OROOOOOOOOOOOO ITALIA CON ANTONIO FANTINNNNNNNNNN!!!!! E C’È ANCHE IL NUOVO RECORD DEL MONDOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! GRANDE ANTONIO!!!!!!!!!!!!!!

10.18 Il cinese Jia chiude in testa i primi 50 metri, Fantin in recupero e terzo.

10.17 PARTITI! FORZA ANTONIO!

10.16 Ora arriva il momento dei 100 stile libero S6. Fantin è il favorito assoluto della gara: miglior tempo in batteria in 1’04”16 (record paralimpico) e titolare anche del record del mondo. Ma i suoi avversari, in primis il colombiano Nelson Crispin Corzo, non vorranno recitare la parte dei figuranti.

10.12 E anche qui vengono mantenute le attese; vittoria per la russa Pavlova, che batte l’americana Jessica Long e l’australiana Tiffany Thomas Kane. Ma fra poco è il momento dell’Italia, è il momento di Antonio Fantin.

10.07 Fra poco sarà il momento dei 100 metri rana SB7 femminile. Favorita la russa Mariia Pavlova.

10.05 Ed il colombiano Serrano Zarate conferma il suo ruolo di favorito: 1.12.01 e nuovo record paralimpico. Secondo posto per il russo Egor Efrosinin, in 1.16.43, che sopravanza l’australiano Blake Cochrane (1.16.97).

10.02 Al via la prima gara di giornata, la 100 metri rana SB7, miglior tempo delle qualificazioni per il colombiano Carlos Daniel Serrano Zarate, titolare del record del mondo.

10.00 Scoccano le ore 17 a Tokyo, a momenti comincerà l’ottava giornata di finali del nuoto paralimpico.

9.55 Delusione per Federico Morlacchi, squalificato nella sua batteria dei 200 misti SM9 che fa il paio con l’eliminazione di Simone Ciulli. Eliminata anche Carlotta Gilli nei 100 rana SB13, ma per lei era la gara meno avvezza alle sue caratteristiche.

9.50 Fantin sarà il primo azzurro a disputare la sua finale quest’oggi, ma non sarà l’unico. Xenia Francesca Palazzo punterà al podio nei 50 sl S8, Stefano Raimondi si giocherà le sue carte nei 400 sl S10, mentre Federico Bassani e Martina Rabbolini sono all’ultimo atto dei 100 rana SB11. Con loro Francesco Bocciardo, che tenterà il tutto per tutto nei 50 sl S5.

9.45 Anche oggi l’Italia si candida ad un ruolo da protagonista. Antonio Fantin si è qualificato alla finale dei 100 stile libero S6 con il miglior tempo di giornata, 1’04”16. L’azzurro scenderà in vasca alle 10.14 italiane, terza gara di oggi.

9.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottava giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. L'Italia si sta confermando come una delle protagoniste in questa specialità, con 27 medaglie già messe nel carnet e la sensazione che possano ancora aumentare.

Antonio Fantin si vuole giocare le sue carte nei 100 sl S6, entrando in batteria con il miglior tempo. Stefano Raimondi tenterà di raggiungere un’altra medaglia nei 400 metri sl S10, mentre Federico Bassani sarà impegnato nei 100 rana SB11, come Martina Rabbolini nel femminile.

Federico Morlacchi è alla ricerca della sua prima medaglia in queste Paralimpiadi nei 200 misti SM9, assieme a lui Simone Ciulli; Carlotta Gilli vuole togliersi un’altra soddisfazione nei 100 rana SB13. Francesco Bocciardo sarà impegnato nei 50 stile libero S5, mentre Xenia Francesca Palazzo cercherà una nuova medaglia nei 50 sl S8.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell'ottava giornata di finali nel programma del nuoto dei Giochi Paralimpici 2021. L'appuntamento è previsto per le ore 17.00 locali di oggi, venerdì 27 agosto, le 10.00 in Italia.

