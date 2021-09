Antonio Fantin ha colto la medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokyo nei 400 stile libero S6, aggiungendo un altro pezzo alla collezione di medaglie propria e dell’Italia, che dal nuoto finora ha avuto tantissimo in terra nipponica. A quattro giorni dalla fine della rassegna continua a essere molto ampio il bottino azzurro che arriva ogni giorno.

Queste le parole del diretto interessato: “Sono molto contento perché è il mio miglior tempo di sempre, non pensavo servisse un tempo migliore per vincere. Non mi aspettavo un miglioramento così grande, l’importante ora è riguardare la gara e dal prossimo anno, anzi tra qualche settimana ripartire e cercare di riprendere tutto il filotto. Li volevo questi 400, avrei voluto chiudere il cerchio e per questo mi dispiace“.

E poi ancora: “Sono contento per l’oro e record del mondo di ieri, sono contento dell’argento di oggi, è comunque un argento ed una grande esperienza per me fino a questo momento. Speriamo di chiudere domani con l’ultima giornata nel migliore modo possibile. Colgo l’occasione per ringraziare le Fiamme Oro, che tanto si stanno mettendo in gioco per qualificare i gruppi sportivi olimpici e paralimpici, e anche il mio allenatore“.

Sulle prospettive: “Non mi accontento mai, cerco sempre di migliorare. Quest’anno abbiamo lavorato bene, i risultati si sono visti. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo. E domani i 100 dorso, una gara un po’ atipica per me, principalmente mi concentro sullo stile, però è una gara che devo comunque fare per chiudere il cerchio di questa Paralimpiade oltre ai 100 stile e ai 400 stile“.

