Nuoto, ISL Napoli 2021: super Martinenghi e Castiglioni nei 50 rana, Federica Pellegrini in evidenza in staffetta

E’ andato in archivio il day-1 del match 6 dell’International Swimming League. La Champions League del nuoto, di scena nella vasca corta della piscina Scandone di Napoli, ha visto confrontarsi i London Roar, i Cali Condors, i Tokyo Frog Kings e gli Aqua Centurions. Comandano, un po’ a sorpresa, i Roar con 227.0 punti a precedere i Condors (263.5), i Frog Kings (187.0) e i Centurions (181.5).

I Cali Condors hanno fatto la voce grossa con Kelsi Dahlia e Caeleb Dressel in apertura con i successi nei 100 delfino rispettivamente in 55″40 e 48″71. Compagine americana a segno con Lilly King nei 200 rana (2’16″83), Justin Ress nei 50 sl in 21″06 e nelle due staffette miste donne e uomini. London Roar che hanno risposto per le rime con Minna Atherton nei 200 dorso (2’01″40) e Luke Greenbank nella medesima specialità (1’50″36), replicando nei 50 sl donne con la campionessa olimpica Emma McKeon (23″60) e l’accoppiata nei 50 dorso Kira Toussaint (26″11)/Guilherme Guido (22″60), senza dimenticare il centro di Duncan Scott nei 400 stile libero in 3’41″14.

Aqua Centurions in difficoltà, ma i risultati in casa Italia non sono tutti da buttare… Elena Di Liddo si è classificata terza in 56″30 nei 100 delfino, mentre Matteo Rivolta è giunto quinto in 50″58. Nei 200 dorso Federica Pellegrini ha ottenuto il sesto posto in 2’06″96, Matteo Ciampi ha terminato settimo in 1’53″72 nella stessa distanza. Martina Carraro ha toccato la piastra in terza posizione nei 200 rana in 2’21″22, con Arianna Castiglioni settima in 2’23″08. Settimo Nicolò Martinenghi nella medesima specialità in 2’06″45.

Le cose sono cominciate a cambiare nei 50 rana uomini dove Martinenghi si è imposto al fotofinish in 25″86 a precedere un ritrovato Fabio Scozzoli (25″88), quarto Alessandro Pinzuti (26″11). Grande prestazione di Castiglioni che nuotando il personale in 29″46 si è messa dietro King (29″62), sesta Carraro (30″33). Bene Ciampi nei 400 stile libero, secondo in 3’41″14 e grande secondo posto per la mista femminile degli Aqua Centurions con Castiglioni dai 1’03″33, Di LIddo da 56″08, Pellegrini da 52″09 (grande crono). Prova a squadre aperta da Mariia Kameneva (57″95).

