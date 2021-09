Nuoto, ISL 2021 Napoli: Caeleb Dressel MVP, Martinenghi leader della rana e Federica Pellegrini seconda nei 200 sl

E’ calato il sipario sul match 4 della Regular Season dell’International Swimming League. La Champions League del nuoto, di scena fino al 30 settembre nella piscina Scandone di Napoli, ha visto confrontarsi i Cali Condors, gli LA Current, gli Aqua Centurions e i DC Trident. Pronostici rispettati e Condors vincitori con 594 punti, mettendosi alle spalle LA (444.5), Centurions (375.5) e Trident (359.0).

Stella Polare della formazione vincitrice è stato Caeleb Dressel. L’americano, balzato in testa alla classifica dell’MVP, ha timbrato un bel poker questa sera. Nei 100 stile libero ha dato il via alle danze in 45″47 precedendo un buon Alessandro Miressi (46″46), quarto Thomas Ceccon (46″92); nei 100 misti il sigillo in 50″58 precedendo Ceccon (52″09); il tris nei 50 delfino timbrati in 22″23; il poker nelle skin race che hanno permesso ai Cali Condors di concludere in bellezza una competizione letteralmente dominata.

In chiave italiana, da segnalare il secondo posto di Federica Pellegrini. La capitana degli Aqua Centurions è stata beffata nell’ultima vasca della sua specialità, toccando la piastra in 1’53″86 a soli 11 centesimi da Madison Wilson. Un vero peccato per Federica che avrebbe desiderato regalare un successo agli appassionati di Napoli.

Centesimi che poi hanno sorriso a Nicolò Martinenghi: il lombardo si è imposto nei 100 rana in 56″85, mettendo la mano davanti a Nic Fink di appena 0″01. Una vittoria è sempre una vittoria. Nella medesima specialità al femminile Arianna Castiglioni ha messo paura a Lilly King, ma poi ha un po’ ceduto negli ultimi 25 metri in 1’04″04, distante 57 centesimi dalla statunitense. Una prestazione comunque molto convincente della lombarda nella gara in cui Martina Carraro è giunta quarta in 1’05″03.

