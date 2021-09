Novak Djokovic non è riuscito a completare il Grande Slam. Il fuoriclasse serbo si è fermato a un passo dalla leggendaria impresa sportiva, perdendo la finale degli US Open contro Daniil Medvedev. Il numero 1 al mondo ha sentito la tensione sul cemento di New York, non è praticamente mai riuscito a contrastare il russo e ha ceduto con un triplo 6-4. Dopo aver vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, lo slavo ha mancato l’appuntamento col trofeo a Flushing Meadows e ha dovuto dire addio al sogno di conquistare i quattro tornei dello Slam nella stessa stagione (è successo solo tre volte nella storia, l’ultima nel 1969).

Novak Djokovic ha pianto sullo 0-2 e 4-5, poi a stento ha trattenuto le emozioni durante la premiazione. Il 35enne ha dichiarato nell’ambito della consueta cerimonia: “Parto facendo le congratulazioni a Medvedev: splendida partita, splendido torneo e se c’era qualcuno che meritava un titolo Slam in questo momento sei tu. Hai un team fantastico, abbiamo un ottimo rapporto e ti auguro tanti altri Slam, sono sicuro che sarai su questo palco in futuro”.

Il 34enne ha proseguito: “Stavo pensando e riflettendo prima della partita a cosa avrei detto, sia che avessi vinto o perso. Il mio cuore è comunque pieno di gioia anche se non ho vinto perché mi avete fatto sentire speciale su un campo da tennis. Avete toccato il mio animo, non mi ero mai sentito così a New York: grazie per avermi fatto sentire così, ci rivediamo presto”.

Foto: Lapresse