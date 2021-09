Riparte l’Eurolega! L’Olimpia Milano ricomincia la sua avventura in Europa, affrontando in casa questo giovedì sera i russi del CSKA Mosca. Una sfida tra due squadre che hanno grandi obiettivi, sicuramente un big match di questa prima giornata. Per Milano sarà un esordio complicato, anche dopo un inizio di stagione molto travagliato e che ha visto la squadra di Ettore Messina perdere la finale della Supercoppa Italiana. Dall’altra parte il CSKA di Daniel Hackett vuole cominciare nel verso giusto una stagione che i russi vorrebbero concludere con il titolo.

Qui di seguito il programma completo di A|X Armani Exchange Milano – CSKA Mosca, match valevole per la prima giornata dell’Eurolega 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo ed Eleven Sports. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

OLIMPIA MILANO-CSKA MOSCA, EUROLEGA 2021-2022: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE

ore 20.30 A|X Armani Exchange Milano – CSKA Mosca

OLIMPIA MILANO-CSKA MOSCA, EUROLEGA 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – SkyGo, Eleven Sports

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo